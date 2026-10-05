Carlos Sadir: “Estamos discutiendo suspender las PASO”

Junto con Vaca Muerta, el litio es una de las grandes apuestas de la Argentina para atraer inversiones. Jujuy ya es el principal productor de litio del país y su gobernador, Carlos Sadir, mostró en París el potencial minero de la provincia, defendió el esquema de incentivos del RIGI y aseguró que las provincias serán garantes de su continuidad.

En un reportaje con Clarín, Sadir rechazó la idea de que los 13 gobernadores que viajaron a París junto a Javier Milei estén avanzando en una alianza electoral nacional. “No hay tal alianza”, afirmó y sostuvo que las decisiones se tomarán “jurisdicción por jurisdicción”. También habló de las negociaciones con el Gobierno para suspender las PASO, de la relación de los gobernadores con el Presidente y del escenario electoral: considera que el libertario enfrenta un panorama menos consolidado que meses atrás y que hoy existe “una suerte de empate con la oposición”.

-¿Cuál fue el objetivo de Jujuy en la Argentina Week de París?

Hemos mostrado nuestro potencial. También buscamos reunirnos y poder hablar con algunos de nuestros inversores, que ya están operando, sobre todo en minería, en la provincia de Jujuy. Queremos mostrar todo lo que venimos trabajando, el potencial que tenemos como provincia minera y, al mismo tiempo, buscar nuevos inversores.

-Ustedes ya tienen inversiones importantes en litio, especialmente francesas. ¿Las van a profundizar?

-Sí. Justamente buscamos profundizar la relación con quienes ya tienen inversiones y también buscar nuevas. Creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar con todo lo que es la minería. Hoy Jujuy es el principal productor de litio del país. También estamos en la explotación, aunque todavía incipiente, de cobre. Son dos de los minerales más importantes en todo lo que tiene que ver con la transición energética.

-El temor de los inversores es el futuro de los RIGI. Ustedes, acompañando a Milei, son la garantía de que no sean modificados. ¿Usted cree que no van a ser modificados?

No, yo creo que no van a ser modificados. Para esto tenemos un ejemplo. La ley que estaba vigente hasta ahora, hasta que fue modificada por el RIGI, era una ley que llamábamos de estabilidad minera, que se dictó durante los años en que Menem era presidente y que ahora venció. Estuvo 30 años vigente y en realidad no se cambió, no se modificó. Así que no creo que vaya a modificarse el RIGI. Además, seguramente las provincias donde se estén haciendo las inversiones van a defender su aplicación.

-La popularidad del Gobierno ha caído, el riesgo país ha aumentado y la situación económica es peor que hace uno o dos meses. ¿Cree que eso va a hacer pensar dos veces a los inversores porque existe la posibilidad real de que Milei no sea reelegido?

Eso probablemente los inversores lo piensen. Creo que en la Argentina, como en todos los países, el inversor siempre mira la situación política. Cuando uno habla con un inversor, la pregunta siempre es qué viene, qué puede venir.

¿Y puede haber inversiones con un gobierno diferente, con un gobierno peronista o con un frente?

Eso es muy difícil de decir ahora. Creo que, a lo largo de la historia, la Argentina ha tenido inversores de distintas partes del mundo. Muchas de esas inversiones hoy siguen y otras se fueron. Creo que eso tiene que ver con si no es Milei, quién viene y cuál es el pensamiento o la posición que tome.

-¿Por qué los gobernadores acompañaron a Milei en París?

-No es la primera vez que hacemos estas misiones. Estuvimos en Nueva York también con el Presidente. Pero lo más importante es representar al país y mostrar nuestro potencial. No hay ningún compromiso de que acompañamos esto para que ocurra otra cosa, para votar o para hablar del Presupuesto.

-Se habló de una alianza política de los gobernadores con Milei para la elección. ¿Usted está de acuerdo?

No. Yo creo que no hay tal alianza. Lo que creo es que habría que hablar en cada una de las jurisdicciones y probablemente se va a dar de manera distinta. No va a haber algo general que diga que todos los gobernadores hacemos esto o que todos los gobernadores arreglan esto con el Gobierno. Creo que esto se va a dar jurisdicción por jurisdicción porque la situación en cada provincia es distinta.

-¿No se puede hablar de una alianza global con Milei para la elección presidencial?

-No, hoy yo no hablaría de eso. Sobre todo porque las elecciones en las provincias, no digo en todas, pero en varias van a estar desdobladas. .

-¿Qué posición tiene respecto a las PASO?

-A mí me parece que las PASO han sido y son una buena herramienta. Me parece que en esta instancia hay proyectos e ideas que plantean no eliminarlas, sino suspenderlas, por lo menos por el año que viene, como ya ocurrió el año anterior. Así que eso es algo que hoy está en discusión.

-He estado con Milei pocas veces. La relación la tenemos, obviamente, con el jefe de Gabinete, con la secretaria, con los funcionarios y los ministros. La relación es, sobre todo, con el jefe de Gabinete, que hoy, desde que está Santilli, tiene mucha más relación. Hay otro trato. No tengo una relación directa con Milei. Pero me parece que, en la medida en que la Jefatura de Gabinete y los ministros atiendan a los gobernadores y podamos plantear las cuestiones, está bien. No me parece que la relación tenga que ser tan directa con el Presidente.

-¿Cree que Milei conseguirá la reelección?

-No sé. Hay un escenario que no está tan sencillo para el Gobierno nacional. Creo que hace un tiempo se lo veía más consolidado, más decidido. Está la cuestión económica, que pesa tanto, que genera una suerte de decepción en algunos votantes. La verdad es que está muy difícil decir qué puede pasar porque, hasta acá, lo que se ve con los números es una suerte de empate con la oposición. Como casi siempre, probablemente sean los votantes de último momento los que definan la elección.

Periodista,

Fuente: Clarín