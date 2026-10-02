Murió electrocutado cuando intentaba robar cables de un transformador

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Un hombre murió electrocutado durante la madrugada de este viernes cuando intentaba sustraer cables de un transformador en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en la esquina de Quintuco y Sayhueque. Según informaron fuentes policiales, un vecino observó al hombre mientras manipulaba el transformador y, momentos después, lo vio caer sobre la carpeta asfáltica tras recibir una fuerte descarga eléctrica.

De acuerdo con la información policial, el hombre utilizaba un cuchillo de cocina marca Tramontina para intentar retirar los cables.

Tras el episodio intervino un servicio de emergencias del 107, que constató su fallecimiento por electrocución. Además, presentaba quemaduras en ambas manos y en el rostro.