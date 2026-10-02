El misterio de la perrita encontrada muerta junto a una mujer víctima de femicidio

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El barrio Loteo 30 de Agosto, en San Juan, quedó conmocionado este jueves tras el hallazgo de una escena de extrema violencia: una mujer y su perra caniche fueron encontradas muertas en su casa, junto al cuerpo del hombre señalado como autor del femicidio.

De acuerdo con las primeras pericias, Fanny Figueroa fue atacada a puñaladas y murió en el lugar sin llegar a recibir asistencia médica. En tanto, Daniel Maldonado, su pareja y presunto autor del femicidio, fue encontrado muerto dentro de la vivienda.

La presencia de la mascota muerta en la escena sumó un nuevo interrogante a la investigación. Los investigadores encontraron además una sustancia peligrosa cuya composición todavía no fue determinada y ahora intentan establecer si el animal tuvo contacto con ese elemento o si murió como consecuencia de una agresión.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI de Delitos Especiales, explicó que por el momento no se pudo establecer la causa de muerte de la perrita.

Una de las posibilidades que manejan los investigadores es que el animal haya ingerido accidentalmente la sustancia tóxica que estaba en la casa. Sin embargo, tampoco descartan que Maldonado la haya atacado de manera deliberada.

Los peritajes serán determinantes para establecer qué sustancia fue encontrada en la escena y si existe alguna relación entre ese elemento y la muerte del animal.

Fanny habría sido asesinada primero

Los primeros elementos incorporados a la causa indican que Fanny Figueroa murió de manera violenta. La mujer presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca y los peritos determinaron que había intervenido un tercero.

Los investigadores creen que Maldonado habría permanecido durante varias horas dentro de la casa después de atacar a Figueroa y posteriormente murió en el lugar.

De acuerdo con las primeras estimaciones, los cuerpos llevaban más de cinco días en la vivienda cuando fueron encontrados. La reconstrucción de las últimas horas de la pareja será clave para establecer con mayor precisión la secuencia de los hechos.

El misterio que dejó la escena

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la secuencia de acontecimientos dentro de la vivienda.

Uno de los principales interrogantes es la muerte de la mascota. La Justicia busca establecer si la perrita fue otra víctima de la violencia desplegada dentro de la casa o si su muerte se produjo de manera accidental al entrar en contacto con la sustancia encontrada.

Los resultados de los estudios sobre el animal y el elemento hallado podrían aportar información clave para reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo.

Tanto Figueroa como Maldonado eran de Buenos Aires y no tenían familiares cercanos en San Juan. Por ese motivo, mientras avanzaban las pericias, el Ministerio Público Fiscal trabajaba para localizar a algún pariente de la pareja.