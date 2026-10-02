Madrugada accidentada: un conductor ebrio chocó contra un comercio y una camioneta impactó a dos vehículos estacionados

Fue una madrugada intensa en la Ciudad de Buenos Aires. Dos accidentes de tránsito ocurrieron en las primeras horas de este viernes. Un vehículo perdió el control e impactó en un local comercial, en el barrio de Floresta, y otro embistió contra dos autos estacionados en la zona de Villa Crespo .

El primero sucedió a las 3.30 en Avenida Gaona y Chivilcoy, donde un automóvil Fiat Cronos Precision 1.8 AT se subió a la vereda y chocó contra una de las paredes de una zinguería.

Las imágenes registradas por Infobae durante la madrugada muestran a un vehículo sedán de color blanco varado sobre la vereda e incrustado contra la pared de ladrillos del inmueble, evidenciando una destrucción casi total de su parte frontal. Tras el impacto, la escena fue rápidamente acordonada con cinta de peligro por el personal policial que arribó al lugar.

Equipos de emergencia del SAME y Bomberos acudieron a la intersección para brindar los primeros auxilios. En el lugar, se asistió a los dos ocupantes del vehículo, descritos como dos personas de rasgos asiáticos de 34 y 35 años de edad. Ambos sufrieron politraumatismos a causa de la fuerte colisión.

El conductor fue diagnosticado con control clínico, y se encontraba acompañado por una mujer de su misma nacionalidad coreana. Poco después, a las 4, llegaron peritos de la Policía Científica para determinar las causas del choque.

El control de alcoholemia del conductor arrojó 1,8 de alcohol en sangre y fue aprehendido porque no tenía registro de conducir, según pudo saber Infobae en el lugar del hecho. El operativo quedó a cargo de la Comisaría 10A.

Horas después, el automóvil siniestrado, que presentaba las bolsas de aire frontales completamente desplegadas como consecuencia del choque, fue cargado en la plataforma de una grúa de remolque. La maniobra de retiro y la limpieza de los restos de carrocería esparcidos en la esquina se realizaron bajo la supervisión de los agentes policiales que continuaban custodiando el sector.

El segundo accidente fue a las 05.50 en la calle Malabia, entre Castillo y Loyola, cuando una Renault Duster plateada chocó por detrás a un Citroën estacionado, produciéndole varios daños.

Un tercer vehículo, aparentemente un Peugeot gris , también sufrió daños en el paragolpes y el faro izquierdo, mientras pequeñas partes de la carrocería quedaron esparcidas en la calle.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue convocado al lugar del siniestro.

Por otro lado, a las 06.33 se registró otro siniestro vial en la intersección de Avenida General Paz y Goleta Santa Cruz, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Un auto y una moto chocaron.

Cinco minutos después, a las 06.38, se informó una segunda colisión entre un automóvil y una motocicleta en la Autopista 25 de Mayo , a la altura de Urquiza y en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infobae