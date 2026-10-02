Tirones de pelo, patadas y golpes: dos alumnas se enfrentaron en una violenta pelea en Neuquén

Una pelea entre dos estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (EPEA) N° 2 de Plottier , en la provincia de Neuquén , quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y generó preocupación entre familias de la comunidad educativa.

El episodio ocurrió el miércoles por la mañana dentro del establecimiento y se viralizó en las plataformas digitales . A raíz de esto, la madre de una de las alumnas pidió preservar su identidad por temor a represalias.

Las imágenes, que fueron grabadas con un teléfono celular, mostraron a las dos adolescentes en medio de un forcejeo con golpes y tirones de pelo . Una de ellas vestía un buzo gris y pantalón claro, mientras la otra llevaba ropa oscura.

Durante los primeros segundos, ambas intercambian golpes en la cabeza y el rostro. Luego se vio cómo una de las alumnas derriba a la otra y la pelea continúa en el piso, ante la presencia de numerosos compañeros.

Varios estudiantes permanecieron alrededor de la escena y algunos alentaron el enfrentamiento. Finalmente, otros alumnos intervinieron para separar a las jóvenes y detener la agresión. De acuerdo con LMNeuquén , la madre consultada sostuvo que la pelea no sería un hecho aislado y manifestó preocupación por la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.

En línea con esto, señaló que, días antes, un alumno de la misma institución fue hallado golpeado cerca de las vías del tren, a poca distancia del predio de la EPEA N° 2. Ese antecedente profundizó la inquietud de las familias por los trayectos cotidianos de los adolescentes.

“Estamos sumamente preocupados por lo que está pasando con la violencia en la escuela. Los chicos no están seguros y necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que tengamos que lamentar una tragedia mayor”, expresó la mujer.

Tras la difusión del video, las autoridades del establecimiento programaron una reunión con los alumnos para abordar la situación. Según trascendió, la propuesta incluirá instancias de diálogo sobre convivencia, acoso escolar y prevención de conflictos.

Por su parte, las familias del alumnado reclamaron mayor contención institucional, la intervención de equipos psicopedagógicos y controles de seguridad en las inmediaciones de las vías para resguardar a los estudiantes.

Al menos tres peleas entre estudiantes, registradas dentro y fuera de la Escuela Media N° 3 de Los Hornos , encendieron la preocupación de las familias. Tras la circulación de los videos en las redes sociales, los padres y tutores resolvieron no enviar a sus hijos a clases desde el martes y reclamaron medidas a las autoridades .

Las imágenes mostraron distintos enfrentamientos entre alumnos de la institución, ubicada en el partido de La Plata . En una de las secuencias, dos estudiantes forcejean en una escalera, caen por los escalones y son separadas por docentes, mientras otros jóvenes observan y filman con sus celulares.

Otro video exhibió una pelea entre dos chicas en un pasillo del colegio. Los registros también incluyeron un enfrentamiento en el exterior del establecimiento, que habría involucrado a estudiantes de la misma escuela.

Luego de la difusión del material, las familias presentaron un reclamo ante la institución. Tras manifestar su inquietud por la seguridad de los alumnos, decidieron que no asistieran a clases a partir del martes.

El planteo apuntó a la necesidad de reforzar la intervención frente a situaciones de violencia escolar y garantizar condiciones de resguardo para estudiantes, docentes y personal del establecimiento. Además, la caída por la escalera expuso el riesgo de lesiones durante este tipo de episodios.

El caso coincidió con un paro que afectó a distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires por hechos de violencia dentro y fuera de las escuelas. Sin embargo, no se informó que esa medida estuviera vinculada de forma directa con las peleas registradas en la Escuela Media Nº 3.

Hasta el momento, las autoridades de la institución no brindaron una respuesta oficial sobre las circunstancias de los episodios ni sobre las medidas que podrían adoptar.

Fuente: Infobae