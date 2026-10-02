El Gobierno exacerba su confrontación contra Kicillof y apuesta por la polarización para 2027

El Gobierno recrudeció en los últimos días los dardos contra Axel Kicillof y así lo sube a la palestra como principal candidato opositor para 2027. La retórica de contraste coincide con los ruidos que iniciaron la semana pasada una seguidilla de indicadores económicos desfavorables para la Casa Rosada.

Mientras el gobernador hace malabares para darle solidez a su camino nacional, pero todavía sin confirmar públicamente su postulación -en el peronismo siempre comentaron que Kicillof le huye al “efecto Larreta”-, el presidente Javier Milei agita el fantasma de la vuelta al pasado , seguido por sus funcionarios y su esquema propagandista en redes.

En su gira por Estados Unidos, mencionó a Kicillof como “pelotudo” y “enano soviético” . El domingo, ya en la Argentina y en LN+, lo tildó de “energúmeno”. El ministro de Economía, Luis Caputo , coronó el martes cuando dijo que el kirchnerismo era “el infierno” y llamó a Kicillof “el anticristo” . Ayer, en París, Caputo volvió a decir: “Hemos estado en el infierno y, créanme, la mayoría de la gente nunca votará para volver al infierno”.

El Presidente reforzó su línea en redes sociales, con publicaciones contra el gobernador y el universo K en general.

“Enfrente hay un conjunto de personas dispuestas a destruirlo todo”, dijo el miércoles Milei en el Coloquio IDEA. “El año que viene los argentinos van a tener que elegir o el sendero que continúa el crecimiento y que puede generar la expansión de riqueza más grande de la historia argentina; o volver al modelo del pasado, que lleva fracasando 100 años”, planteó.

Después intentó bajar el tono cuando marcó que su rival es “él mismo”, pero inmediatamente ahondó: “¿Qué me importan los que atrasan 100 años? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”.

En las últimas horas, una importante voz de Balcarce 50 reconoció ante LA NACION : “Estamos profundizando un poco [las críticas]” .

“Se dieron las circunstancias”, remarcó otra fuente, de una tribu distinta del oficialismo.

Una tercera buscó matizar el timing y dijo que “siempre” el Gobierno fue duro contra el gobernador y el kirchnerismo. Pero, en eso, enfatizó que los opositores son incluso “mucho peor” que lo que el Gobierno les achaca públicamente.

En La Plata, en tanto, le adjudicaron los dardos a una “desesperación” de Milei y Caputo por aminorar los efectos políticos de la concatenación de indicadores negativos para el Gobierno, excepto la inflación (1,7% en agosto). Por el contrario, la pobreza fue al alza; y el desempleo, la actividad y las ventas en supermercados, a la baja. El viernes, el dólar alcanzó un valor nominal anual máximo de $1545, lo que derivó en que el Tesoro vendiera para alejarlo del techo de la banda. El riesgo país hoy otra vez se ubicó en los 609 puntos .

“Es un acto de desesperación. Tienen que buscar una excusa para justificar el desastre”, arremetieron los fieles a Kicillof.

En los equipos políticos del mileísmo desde hace rato hay un sentimiento generalizado de que Kicillof es “el opositor ideal” para enfrentar el año próximo. “Axel tiene todo el pasado por delante por ofrecer; es el mejor candidato”, definieron en un despacho importante.

Bajo esa visión, compartida en las distintas vertientes libertarias, el Gobierno pone a Kicillof en la vereda de enfrente e intenta asfixiarlo política y económicamente. Asimismo, trabaja en el desgranamiento de la oposición, para restarle fuerza electoral. En este momento, Milei se encuentra en París, Francia, con la plana mayor de su gestión y una comitiva de 13 gobernadores , entre ellos los peronistas norteños Raúl Jalil y Gustavo Sáenz . El jefe bonaerense, que también intenta ampliar su base de sustentación, no fue invitado.

En la Casa Rosada están convencidos de que contrastar con Kicillof “es el debate que más cómodo le queda al Gobierno”.

Consideran, además, que hay “más gente dispuesta a votar a Milei, con tal de que pierda el kirchnerismo”, que gente interesada en votar a la oposición para que este gobierno no reelija.

“Axel es el ‘enano soviético’ que vuelve para atrás, con toda su historia, con YPF... El que dice ser lo nuevo, pero que remite al pasado” , refieren voces oficialistas.

En una de las oficinas de Balcarce 50 admiten ante LA NACION que el peor escenario para el Presidente sería que se ponga competitivo un candidato que se ubique a la derecha como él (por ejemplo, Hernán Lacunza ), un peronista con tintes de outsider (como Jorge Brito ) o la aparición de un político ignoto y carismático detrás del cual se abroquele la oposición.

En La Plata saben que Milei ya eligió a Kicillof como antagonista y el gobernador también alienta esa antítesis. “La evidencia de que la participación de Axel en Estados Unidos fue muy buena se explicita en la reacción de Milei”, deslizaron en el campamento opositor. Así se refirieron al desembarco del gobernador en el norte, en paralelo a Milei, que en esa visita dijo: “Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube el riesgo país” .

Los kicillofistas más chicaneros, que celebraron la exacerbada reacción del entorno presidencial contra Kicillof, bromearon: “Los amigos del mercado de Caputo lo deben cargar con que Axel les va a ganar”.

El peronismo, no obstante, está lejos de tener su oferta ordenada. Por el contrario, atraviesa un altísimo nivel de tensión entre quienes respaldan al gobernador y aquellos que responden a Cristina Kirchner , que amagan con una candidatura de la expresidenta, inhabilitada por la Justicia para competir. También está activo tras bambalinas Sergio Massa , que mueve sus alfiles para reposicionarse.

En el Gobierno, por ahora, le restan importancia a los intentos de Kicillof de mostrarse pragmático y de alejarse de la línea dura kirchnerista que alguna vez no solo pregonó, sino que también ejecutó al frente del Ministerio de Economía. Creen que eso no lo hará ampliar su base de votantes. “El tipo está tratando de hacer equilibrio, pero ese rol le queda incómodo. La gente no lo cree”, dicen en la Casa Rosada.

En La Plata descartan que el gobernador haga su lanzamiento en lo inmediato. “Los únicos desesperados en afirmar y reafirmar la candidatura son Milei y compañía”, afirman voces que trabajan en el proyecto de Kicillof.

Fuente: La Nación