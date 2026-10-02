Los detalles del programa del Gobierno para otorgar la ciudadanía a los extranjeros que inviertan en el país

En el marco de la Argentina Week en París, Francia, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron un programa a través del cual se otorgará la ciudadanía argentina a aquellos extranjeros que hagan inversiones relevantes en el país .

El programa se llamará “Ciudadanía por Inversión”, de acuerdo a lo publicado por Caputo en su cuenta de X. “Los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina”, indicó el ministro de Javier Milei , quien también se encuentra en la capital francesa.

PROGRAMA CIUDADANÍA POR INVERSIÓN Junto a @diegosantilli anunciamos la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía… pic.twitter.com/n7qU7p4FPE

Según informó, el sistema estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026, es decir, desde este mes. “Se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por las reformas que estamos implementando para atraer inversiones. Incorpora estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI”, enumeró

Y cerró: “Seguimos trabajando para fortalecer los vínculos de Argentina con el mundo, proyectar internacionalmente el valor de nuestra ciudadanía y consolidar al país como una nación abierta y confiable”.

El esquema contempla dos mecanismos para acceder a la ciudadanía . El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional . El segundo establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000 , creado para el programa.

También podrán aplicar los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional . Para los menores de 18 años, el aporte será de US$25.000 .

Una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de US$500.000 .

El Gobierno anticipó que las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

El programa incorporará estándares de due diligence ( debida diligencia), transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI, según se informó oficialmente. Además, el Gobierno señaló que está siendo asesorado por un grupo de firmas internacionales especializadas en migración por inversión.

Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con las normas aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión , con la intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el del Interior.

De acuerdo a las precisiones, el proceso incluirá la verificación de identidad , el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el análisis del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el estudio del historial migratorio de los solicitantes. Una vez completada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones , que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

Fuente: La Nación