Milei criticó a “los políticos” para quienes lo principal “es ganar elecciones”, le contestó a Cavallo y prometió bajar más impuestos si es reelecto

El presidente Javier Milei dio hoy una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, donde cuestionó a “los políticos” para quienes lo más importante es “ganar elecciones” y lanzó un nuevo ataque a los periodistas, a quienes llamó “seres cargados de maldad”.

“Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, abrió la clase Milei frente a un auditorio de estudiantes.

El Presidente afirmó que “ la política como moral” va a ser el tema de su próximo libro. “Va a salir en noviembre y va a tener tres tomos; lo interesante es el tercero: la bitácora que hicimos durante los primeros 30 meses de gobierno, un punteo de 400 hojas”, precisó.

La disertación estuvo dirigida exclusivamente a los estudiantes de la universidad. En ese sentido, Milei dijo que es “raro” que hablara con “alguien que no sea un ministro”. Luego acusó a los políticos de pensar que lo principal “es ganar elecciones”. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, ahondó.

Enseguida volvió a cargar contra los periodistas. “Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda , que no vendría a ser mi posición ideológica”, enfatizó.

El presidente afirmó que se niega a “llamar al pagador de impuestos como un contribuyente: los impuestos son un robo y lo dijo como jefe de Estado”.

Luego prometió que si los argentinos lo votan y le permiten gobernar hasta 2031, “les estaríamos devolviendo 500 millones de dólares en baja de impuestos ”. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó.

El Presidente le dedicó un tiempo a cuestionar al exministro de Economía Domingo Cavallo , que había dicho que era “una burrada” cómo el Gobierno desmontó el cepo cambiario.

“Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex, así estabiliza cualquiera; nosotros, en cambio, estuvimos remando para limpiar el balance del Banco Central”, afirmó.

Cuando el Presidente comenzó a esbozar sus críticas al óptimo de Pareto, unos pocos alumnos comenzaron a levantarse de sus asientos y a retirarse.

“Vamos a seguir desregulando mucho, no saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos; hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer”

Una hora antes de la charla, ya había móviles de la Policía Federal rodeando la entrada a la universidad.

Adentro, el playón central estaba custodiado por efectivos de Casa Militar que revisaban con escáneres a dos filas de decenas de alumnos que aguardaban para bajar al aula del nuevo taller de diseño, sitio de la ‘masterclass’ . En la entrada al aula, a la vez, miembros de la universidad revisaban la lista de inscriptos.

Quienes intentaban ingresar sin inscripción se encontraban con que les decían: “No estás”. Y eran invitados a retirarse. “Tendría que haber sido en el patio para que lo vea quien quiera, es un presidente y tiene que ser algo multitudinario”, se quejó un grupo de alumnas. En la espera, comenzó a lloviznar.

El salón del taller de diseño es largo y disponía de varias entradas. A medida que querían seguir entrando, los estudiantes se trajeron sillas de otras aulas. Varios tuvieron que quedarse parados detrás de una cinta para dejar un pasillo liberado.

Con un código QR se invitaba: “Hacé tu pregunta”.

Se trató de la reaparición del Presidente tras el discurso en la Fundación Faro, que se caracterizó por un fuerte ataque al periodismo.

Fuente: La Nación