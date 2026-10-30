Condenan al “abogado del diablo”: de su polémico papel en el caso Loan a ayudar a escapar a un prófugo

José Alejandro Fernández Codazzi (43) , el abogado que tuvo una polémica intervención en el caso Loan , fue condenado por encubrir a un hombre que intentó cometer un homicidio y al fugarse sustrajo a su hijo menor. El Tribunal de Juicio de Goya le impuso una pena de 3 años y 6 meses de prisión , pero no irá a la cárcel hasta que el fallo quede firme. De hecho, llegó al debate con arresto domiciliario, pero en el mismo fallo se la dejó sin efecto.

El fallo fue dictado por los jueces Ricardo Carbajal, Claudio Venialgo y Jorge Antonio Carbone, quienes consideraron que Fernández Codazzi, que se hacía llamar "el abogado del diablo" en Esquina, ayudó a escapar a Josías Santos Regis (29), alias “El brasileño” , luego de que este le disparó a un hombre, pero que no fue partícipe necesario de la sustracción del pequeño hijo del tirador.

A su vez, el tribunal dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Fernández Codazzi, pero deberá comparecer una vez por semana ante la Fiscalía de Esquina y también le dictaron la prohibición de salida tanto de la provincia como del país.

Josías Santos Regis, en tanto, deberá cumplir una condena de 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía; y sustracción de menores.

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Javier Mosquera -el mismo que ahora debe determinar quiénes mataron a la maestra rural Nancy Estela Godoy (52) -, colocaba a Fernández Codazzi como un engranaje clave para la fuga de Santos Regis en la noche del domingo 3 de mayo pasado.

A través de las cámaras de seguridad se pudo establecer que “el brasileño” acudió a la casa del abogado tras atacar efectuarle cuatro disparos a Julio Javier Nievas. El prófugo llegó junto a su pequeño hijo y minutos después ambos abandonaron Esquina a bordo de la camioneta de Fernández Codazzi, regresando una hora después.

Al verse acorralado por las evidencias, el abogado aportó la zona donde dejó a Regis y al pequeño, lo cual permitió orientar la búsqueda. Dos días después, el puestero de una estancia del paraje Duraznillo identificó al brasileño y a su hijo en una tapera y alertó a su patrón, que se comunicó con la Policía Rural. Regis fue detenido sin ofrecer resistencia.

Para el fiscal Mosquera, Fernández Codazzi había incurrido en los delitos de encubrimiento en el caso del intento de homicidio, y partícipe necesario de la sustracción del chico.

En su alegato final, Mosquera sostuvo que Santos Regis atacó a balazos a Nievas con el propósito de causar sufrimiento a una persona con quien mantuvo una relación de pareja y que no había dudas que se había llevado a su pequeño hijo sin el consentimiento de la madre. Al momento la de cesura de penas, pidió 20 años de prisión.

Para Fernández Codazzi, en tanto, pidió la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo en una cárcel común tras dar por probados ambos hechos.

La defensa del polémico abogado estuvo a cargo de Guillermo Rojas Busellato, quien cuestionó las pruebas presentadas y solicitó la absolución de su representado. Durante los alegatos de cesura de pena pidió la pena mínima de tres o menos años de prisión de ejecución condicional.

Richard Vallejos, defensor de Santos Regis, sostuvo que durante la investigación no se pudo probar la tentativa de homicidio y que no se podía acusar al padre de haber sustraído a su propio hijo. Una vez que el tribunal declaró la responsabilidad penal, buscó que se impusiera la pena mínima establecida para esos delitos: diez años de cárcel.

Al comunicar el veredicto, el tribunal descartó la participación de Fernández Codazzi en la sustracción del menor, al considerar que el hecho se había producido antes de su encuentro con Santos Regis.

Sin embargo, entendió que existió encubrimiento en la tentativa de homicidio, ya que Fernández Codazzi tenía conocimiento de la situación.

El abogado esquínense se hizo conocido a fines de junio de 2024, cuando buscó plantar la hipótesis de que Loan Danilo Peña (5) había sido atropellado por una camioneta que salía del paraje El Algarrobal la tarde del 13 de ese mes. Convenció a la tía del nene, Laudelina Peña (47) , para que una madrugada le contase esa versión a un fiscal de la capital correntina.

Macarena, la hija de Laudelina, confesaría luego que el abogado las presionó y sobornó para que plantaran la nueva hipótesis. La tía de Loan pasó de testigo a imputada y Fernández Codazzi fue desplazado como defensor diez días después, con la tía de Loan ya alojada en un penal de Ezeiza.

Fuente: Clarín