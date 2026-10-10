MAR DEL PLATA: Una empleada terminó con secuelas por el COVID y la Justicia le dio una indemnización de $176 millones

ZONALES





Un tribunal laboral de Mar del Plata ordenó una indemnización de $176 millones para una empleada de farmacia que quedó con graves secuelas respiratorias tras contraer coronavirus mientras trabajaba durante la pandemia. La Justicia consideró acreditado que la infección se produjo en el cumplimiento de sus tareas y reconoció la enfermedad como de origen laboral.





La mujer, que tenía 40 años al momento del caso, se desempeñaba como trabajadora esencial durante las restricciones sanitarias. Según los peritajes médicos incorporados al expediente, quedó con un 60% de incapacidad física permanente, que afecta severamente su vida cotidiana.





Antes de contraer la enfermedad, llevaba una vida activa y practicaba deportes con regularidad. Sin embargo, las complicaciones respiratorias le dificultan actualmente realizar actividades habituales, como subir escaleras, caminar distancias cortas o efectuar esfuerzos físicos sin sufrir una intensa agitación.





La indemnización contempla la incapacidad laboral permanente, la pérdida de calidad de vida y los daños moral y psicológico. Según confirmó su abogada patrocinante, Evangelina Crovo, la trabajadora quedó imposibilitada de volver a desempeñarse en su actividad habitual.





El fallo atribuye a la enfermedad contraída en el ámbito laboral las consecuencias que sufrió la empleada y establece la responsabilidad correspondiente a las aseguradoras de riesgos del trabajo.





La sentencia todavía no está firme. La parte demandada cuenta con los plazos legales para apelar ante instancias superiores de la provincia de Buenos Aires.





El monto definitivo incluirá los intereses acumulados desde el momento en que la trabajadora notificó el contagio a su empleador. La resolución constituye una de las indemnizaciones más elevadas señaladas en la ciudad por secuelas de Covid-19 vinculadas con el trabajo.