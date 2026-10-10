Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Carlos Alcaraz en medio de una jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái

La jornada de este sábado fue totalmente negativa para los tenistas argentinos en el lejano oriente. El Masters 1000 de Shanghái despidió a cuatro de los jugadores de nuestro país que afrontaban uno de los certámenes importantes del fin de la temporada. Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados del certamen que se disputa en el Qizhong Forest Sports City Arena.

En la cancha 3, Tirante (54°) inició bien su partido ante el español Rafael Jódar , con un 6-4 en el primer parcial. Sin embargo, la nueva figura del tenis ibérico, 20 años y 13° del mundo, mejoró su rendimiento y sacó al argentino gracias a un 6-2 y 6-3.

Historia parecida vivió Ugo Carabelli (77°), que se impuso por 6-4 en el primer set de su partido con uno de los favoritos, el canadiense Felix Auger-Aliassime , número 5 del ranking. Sin embargo, el norteamericano se recompuso y, pese a que el argentino dio pelea, se llevó los dos sets siguientes por un margen exiguo: 7-6 (7-1) y 7-5, en un partido disputado en el court central.

Si bien estas dos derrotas tuvieron cierta lógica por la jerarquía de los oponentes, la mayor sorpresa (negativa, en este caso) se dio con Etcheverry (31°), que sucumbió ante el checo Dalibor Svercina , 121° del ranking, por 6-3, 3-6 y 7-5. Era el debut del platense, que había accedido directamente a la segunda ronda. Un golpe inesperado, pero que refleja los vaivenes que ha tenido esta temporada.

El que la tenía muy complicada y no pudo romper con la lógica fue Juan Manuel Cerúndolo, que empezó dando dura batalla, pero finalmente fue doblegado por el talento y la jerarquía de un Carlos Alcaraz con nuevo look: al pelo largo le sumó un fino bigote (también se lo dejaron su hermano y su entrenador, por una apuesta). El español venció por un doble 6-3 al argentino y sigue de racha luego de haber conquistado el ATP 500 de Tokio hace menos de una semana.

La jornada de este sábado tendrá también como protagonista a Sebastián Báez frente al ruso Valentin Vacherot. Este domingo, en tanto, Francisco Cerúndolo jugará su segundo partido en el torneo ante el checo Jakob Mensik.

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Fuente: La Nación