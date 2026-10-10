Un hombre apuñaló a su expareja que está embarazada de 5 meses y le perforó un pulmón en Santiago del Estero

Una joven de 27 años fue apuñalada por su expareja en una casa ubicada en el barrio Independencia, en Santiago del Estero. La víctima cursa un embarazo de cinco meses y permanece internada, luego de sufrir una lesión que le perforó el pulmón izquierdo .

El ataque ocurrió este miércoles a la madrugada, en un inmueble ubicado en el pasaje 405, entre las calles 506 y 507. Según la denuncia, Rocío Santillán fue hasta la casa de Víctor Omar Pereyra , de 28 años, para retirar sus pertenencias y terminar la relación.

De acuerdo con la información publicada por El Liberal , el hombre se habría negado a aceptar la separación y en ese momento comenzó a reaccionar con violencia. Primero, la golpeó con los puños en el abdomen y después la atacó con un arma blanca , con el que le provocó una herida en la zona del hombro izquierdo y el omóplato.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos le realizaron una tomografía para evaluar la gravedad de las lesiones. Los estudios determinaron que la puñalada le perforó el pulmón izquierdo , por lo que debieron colocarle un tubo de drenaje pleural para estabilizar su respiración.

Por la gravedad de su cuadro, los profesionales indicaron que no estaba en condiciones de prestar declaración. La joven permanece bajo observación médica , mientras los médicos siguen de cerca su evolución y la de su embarazo.

La fiscal de turno, Fernanda Vittar , intervino en el caso y ordenó que se tome la denuncia a la víctima cuando su estado de salud lo permita. También dispuso que sea examinada por el médico de Policía para certificar las lesiones .

Fuente: TN