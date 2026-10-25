Los empresarios de IDEA defienden la libertad de prensa y el debate público sin agravios, tras los nuevos ataques de Milei al periodismo

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa e instó a un debate público sin agravios, luego de los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios a partir del fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA.

La organización que reúne a las principales compañías del país expresó su posición en un comunicado bajo el título “ Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”.

“La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática. Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”, planteó la entidad.

“ Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber ”, advirtió.

IDEA, que representa a unas 600 empresas que en su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional, puso su llamamiento en el marco de la situación económica y social.

“En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”, cerró el comunicado.

Después de haber sido sobreseído en la causa $LIBRA , Milei volvió a embestir contra los medios. Fue el viernes por la noche, en la cena de la Fundación Faro, el centro de pensamiento libertario que dirige Agustín Laje.

Allí, el Presidente abrió su disertación con fuertes críticas a la oposición y a distintos periodistas por el tratamiento del caso cripto en el que estuvo involucrado. Tras ingresar al salón y saludar con un abrazo a varios de sus ministros, el mandatario se apartó del discurso que tenía preparado para lanzar una pregunta: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de calumnias e injurias que quisieron manchar mi buen honor ?”.

Milei sostuvo que la causa fue utilizada políticamente y denunció: “ Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos y estamos limpios”. También celebró lo que consideró el correcto funcionamiento de la Justicia y apuntó contra Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Natalia Volosin y Paulino Rodríguez, a quienes cuestionó “por las basuras que difundieron”.

Este sábado, en una entrevista en Radio Mitre, el Presidente continuó con su ataque a la prensa , acusó al diario La Nación de llevar adelante una "operación" con la causa $LIBRA y amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que siguieron el caso por "difamarlo".

Además de IDEA, otras organizaciones salieron a expresar su rechazo y preocupación por los nuevos agravios de Milei, entre ellas la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Fuente: Clarín