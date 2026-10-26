La red de casas de cambio y los vínculos de Ariel Vallejo con el dólar blue

Antes de ingresar al mundo del fútbol, Ariel Vallejo fue parte del mercado del dólar blue. Aunque no lo reconoce en público, el dueño de Sur Finanzas creció bajo la sombra de Elías Piccirillo , con quien tenía vínculo estrecho y operaciones cruzadas. Vallejo montó varias casas de cambio que están siendo investigadas en distintos expedientes vinculados al rulo financiero. En la causa Sur Finanzas, el nuevo juez, Tomás Rodriguez Ponte, amplió la investigación y apuntó a la fortuna que hizo Vallejo con las operaciones cambiarias.

Fuente: La Nación