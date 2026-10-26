La Noche de los Museos 2026: Buscan voluntarios y ofrecen capacitación gratuita

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La Ciudad de Buenos Aires abrió una convocatoria para sumar voluntarios a la 22.ª edición de la Noche de los Museos, que se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2. La propuesta incluye una capacitación presencial gratuita para quienes quieran colaborar durante una de las principales jornadas culturales porteñas.

La convocatoria fue difundida por BA Participación y está dirigida a personas interesadas en colaborar con la organización y el desarrollo del evento, que contará con más de 250 espacios culturales abiertos al público, con entrada libre y gratuita.

Cómo inscribirse para ser voluntario

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí deberán ingresar sus datos personales y de contacto, aceptar los términos y condiciones y comprometerse a participar de la capacitación obligatoria previa.

La instancia de formación será presencial y se realizará el lunes 2 de noviembre por la tarde, en el barrio porteño de Almagro. Durante el encuentro se explicarán las pautas de trabajo, las indicaciones de los organizadores y las tareas que deberán desarrollar los voluntarios.

Entre sus funciones estarán orientar a los visitantes, brindar información sobre la programación y acompañar al público durante las distintas actividades.

Formulario de inscripción: https://www.formulariosgcba.gob.ar/lVPmwqM1YvpX7QepbBZ5/canal/instagram

Qué se podrá disfrutar en la Noche de los Museos 2026

La Noche de los Museos es una iniciativa cultural que permite recorrer gratuitamente museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La edición de este año se realizará el sábado 14 de noviembre, entre las 19 y las 2, con una programación que incluirá exposiciones, visitas guiadas, talleres, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, DJs, proyecciones y experiencias inmersivas.

Más de 250 espacios abrirán sus puertas para que vecinos y turistas puedan acercarse a distintas propuestas culturales durante una noche especial.

La convocatoria de voluntarios busca sumar colaboradores para facilitar la organización y mejorar la experiencia de quienes participen de esta nueva edición.