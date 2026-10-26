Efecto de El Niño en las cataratas: caudal récord en 2026 y una de las pasarelas permanece cerrada

El río Iguazú alcanzó este lunes un caudal récord para 2026 tras llegar a los 17.700 metros cúbicos por segundo en Cataratas, casi doce veces el promedio. La crecida derivó en el cierre del Circuito Superior para los turistas, aunque el Parque Nacional se mantiene abierto y los visitantes pueden disfrutar de los senderos y la pasarela que permite ver los saltos desde la parte inferior.

Las intensas precipitaciones en territorio brasileño explican el explosivo incremento del nivel del río, que en menos de 48 horas pasó de 3,51 metros a 5,45 en la zona de las Cataratas del Iguazú , según un reporte de Copel, la empresa energética del estado de Paraná.

El sábado a la madrugada el caudal del Iguazú estaba apenas por encima de los 8.000 metros cúbicos por segundo, pero ya mostraba los primeros indicios de aumento. Sólo 24 horas después alcanzó los 9.830 metros cúbicos por segundo, pero la explosión se daría a partir de la mañana del domingo , cuando pasó de 11.400 metros cúbicos por segundo a 17.700 metros cúbicos en los primeros minutos de este lunes.

El domingo, antes de la apertura del Parque Nacional Iguazú, la Intendencia y la empresa Iguazú Argentina habían anunciado que los paseos estarían limitados por una cuestión de seguridad tanto de los visitantes como de los operarios . Es por eso que el Circuito Superior estuvo cerrado a la espera de la evolución del caudal. Como el nivel del agua se mantuvo en ascenso hasta la madrugada de este lunes, cuando comenzó un lento retroceso. A las 9, la altura del río había bajado 24 centímetros y el caudal cayó a 16.300 metros cúbicos por segundo.

El cese de las precipitaciones en toda la región, sumado a un pronóstico que anuncia días soleados, hace prever que a partir de este martes todos los paseos en Cataratas operen con normalidad.

El impactante caudal del río Iguazú transformó al Salto San Martín en una segunda Garganta del Diablo pero rodeada del verde de la selva. El cierre del Circuito Superior se ve compensado por un espectáculo deslumbrante de los demás saltos, que muestran un contraste brutal entre los diferentes tonos de verde y el color rojizo del agua del Iguazú.

Las crecientes que se registraron hasta ahora por el Fenómeno de El Niño todavía no alcanzaron los niveles de la primavera de 2023, cuando el río llegó a los 24.000 metros cúbicos por segundo. Esa masa de agua provocó el desprendimiento de gran parte de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, el más impactante de los 275 saltos.

Previendo inundaciones extraordinarias, Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina acordaron desmontar la totalidad de esa pasarela para evitar daños estructurales que mantuvieran el cierre por un tiempo más prolongado.

Fuente: Clarín