Inquietud por la presencia de Milei entre los organizadores de la Cumbre Iberoamericana

MADRID.- La onda expansiva que dejó el viaje de Javier Milei por España hizo sonar todas las alarmas entre los organizadores de la Cumbre Iberoamericana que se realizará en esta capital el 4 y 5 de noviembre. El libertario faltó a la última reunión realizada en Ecuador, en 2024, pero los medios españoles publicaron esta semana que su aliada, la madrileña Isabel Díaz Ayuso , le pidió especialmente que volviera pronto a esta capital para asistir a la cumbre.

Aunque la presencia de Milei no está confirmada, la organización ya puso a la Argentina bajo observación tras su último paso por España, informaron fuentes españolas a LA NACION . La organización del evento tomó nota de los reiterados ataques a Pedro Sánchez y de los insultos a la prensa española. No ocultan la preocupación de que su estilo pueda, por primera vez en muchos años, ocasionar una intervención del rey Felipe VI, como ocurrió hace casi 20 años cuando su padre tuvo que frenar a Hugo Chávez con la recordada frase “¡Por qué no te callas!”.

El plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana podría juntar a Milei con la venezolana Delcy Rodríguez, el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum. Pero el Presidente podría contar con aliados como la peruana Keiko Fujimori, el ecuatoriano Daniel Noboa y el hondureño Nasri Asfura, que será el director del plenario como presidente pro témpore del foro. Todo bajo la atenta mirada de Sánchez, del país anfitrión, y bajo la supervisión del rey Felipe VI.

Los organizadores confían en el desafío de domesticar un plenario que pueda alternar desde extremos ideológicos y, además, firmar una declaración consensuada entre los 22 países que integran el espacio. Más allá de las diferencias —remarcaron—, los plenarios siempre han sido espacios de buenos modales. Han convivido en ese espacio personajes como el colombiano Álvaro Uribe y el boliviano Evo Morales, entre muchos otros. Pero temen que esta vez sea Milei el elemento desestabilizador del tenso equilibrio regional.

Será una oportunidad para Milei de estrechar la mano al rey Felipe VI después del encuentro frustrado durante su última visita a Madrid. El libertario nunca fue recibido oficialmente por el líder español, pero ellos supieron cultivar una buena relación luego de encontrarse en distintos eventos internacionales. La última vez que se cruzaron fue en la asunción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en Bogotá. “Se nota que hay cierta complicidad entre ellos. Se sentaron al lado y estuvieron conversando animadamente un buen rato”, dijo a LA NACION un integrante de la delegación española.

Pero Felipe VI acudió esta semana a su estricto protocolo para negarle la reunión a Milei, ya que ese tipo de recepciones solo puede concretarse ante visitas de Estado, una categoría que el Presidente evitó en sus siete viajes a España para eludir un cruce con Sánchez. Los organizadores de la cumbre confían ahora en que sea el rey de España un anzuelo para que el libertario acuda a la próxima reunión, donde el monarca es la principal figura. Más allá del plenario, está prevista una cena en el Teatro Real y una visita al Palacio Real para realizar la foto de familia.

Desde la organización, a cargo de la Secretaría Iberoamericana, explicaron que será un relanzamiento del espacio, por eso habrá invitados especiales como Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. También estarán como países observadores India, Turquía y Angola, que llevarán representaciones diplomáticas de primer nivel, aseguraron las fuentes españolas. Más allá de lo que ocurre en el plenario, este tipo de eventos siempre abren oportunidades para reuniones bilaterales de alto nivel, como podría ocurrir en este caso.

El contexto de los días previos a la reunión será determinante. España estará en la etapa más caliente de su campaña electoral. También serán horas determinantes para Lula da Silva, que tendrá la cumbre diez días después de la elección presidencial. Si gana, se descuenta que asistirá, pero podría enviar a su vice ante un escenario de reñido recuento electoral o de derrota.

La presencia de Delcy Rodríguez también será una incógnita hasta último minuto. La presidenta venezolana en ejercicio fue invitada especialmente por Sánchez, pero no confirmará su presencia hasta último momento. Se espera una masiva protesta de la diáspora venezolana en esta capital, que podría concentrarse frente al Palacio Real, otra preocupación para la organización del evento.

¿Qué pasó en la última Cumbre Iberoamericana, en Ecuador, en noviembre de 2024? El Gobierno ni siquiera envió al entonces canciller, Gerardo Werthein, y delegó la responsabilidad en el embajador argentino en Ecuador, Eduardo Acevedo. Lejos de pasar desapercibido, el diplomático reclamó por la democracia en Cuba y mantuvo el intercambio más fuerte del plenario con la delegación de ese país, que lo acusó de querer desestabilizar el evento.

Fuente: La Nación