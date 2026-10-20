La oposición cuestionó a Milei por negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes

La oposición criticó en las últimas horas al presidente Javier Milei por minimizar las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes . Dirigentes del Partido Justicialista ( PJ ), la Unión Cívica Radical ( UCR ), la Coalición Cívica, el Partido Socialista y exlibertarios hablaron de “insensibilidad” y vincularon la situación con el aumento de la morosidad .

Ayer, durante su paso por la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén , el jefe de Estado planteó que es “una pelotudez del tamaño de una casa” decir que “la gente no llega a fin de mes” ; según el mandatario, se trata de una “operación” que impulsó el kirchnerismo y que “estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”. “ Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir diez días sin comer y sin beber? ”, sostuvo.

Esta mañana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , salió al cruce de los dichos de Milei durante una actividad en Ezeiza. Afirmó que escuchó a Milei “burlarse con un cinismo desconocido hasta ahora” . “Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad, está en la calle”, afirmó.

“Yo le voy a decir al Presidente cómo se llega a fin de mes: viviendo peor , mucho peor, con diferentes estrategias para alargar un sueldo que ya no alcanza o bien postergar o limitar consumos [...] No solo eso: se está endeudando de a millones la familia argentina. Se está generando una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica ”, consideró Kicillof, quien trabaja activamente en el armado de su sello Movimiento Derecho al Futuro y en una posible candidatura presidencial .

“Lo más triste”, agregó el gobernador, es que el mandatario “decide ignorar” esta situación o, directamente, la desconoce.

Por su parte, el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro (Justicialista) afirmó que “la insensibilidad del Presidente ya no tiene límites” . El exministro del Interior del gobierno del Frente de Todos expresó: “Reírse sobre cómo vive la gente a fin de mes no es una lección de economía: es burlarse del sufrimiento cotidiano de millones de familias argentinas”.

De Pedro, alineado con la expresidenta Cristina Kirchner , indicó que “la mayoría de los argentinos vive esos últimos 10 días del mes con la angustia de no saber cómo llenar la heladera, endeudándose con la tarjeta para comprar comida , pidiendo fiado o resignando medicamentos esenciales”. Por último, evaluó que “gobiernan festejando números falsos en una planilla de Excel, totalmente desconectados del dolor y la realidad del país ”.

Pablo Todero, integrante del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) , también se refirió al endeudamiento: “¿Usted es el que piensa en el Nobel de Economía?”.

“Milei siniestro y burro” , introdujo la diputada kirchnerista Vanesa Siley (UP). “No llegar a fin de mes es una tragedia social, no un eslogan. El miércoles hay una oportunidad en la Cámara de Diputados, que es votar proyectos para aliviar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad”, manifestó Siley.

MILEI SINIESTRO No llegar a fin de mes es una tragedia social, no un slogan. El miércoles hay una oportunidad en la Cámara de Diputados, que es votar proyectos para aliviar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. MILEI SINIESTRO Y BURRO pic.twitter.com/2D8SduwJGF

El oficialismo convocó a una sesión especial para mañana en Diputados, cuyo temario incluye iniciativas sobre morosidad familiar y discapacidad, entre otros asuntos. Se trata de temas que forman parte del reclamo impulsado por la oposición, que La Libertad Avanza busca ahora capitalizar tras el fracaso de la megasesión convocada por el peronismo y los bloques críticos la semana pasada, que cayó por falta de quorum. En aquella oportunidad, los opositores pretendían tratar estos mismos temas y rechazar el DNU 70/2023.

Entretanto, el diputado Maximiliano Ferraro tildó de “irrespetuoso” a Milei. “Cuando falta sensibilidad y empatía , a veces lo mejor es hacer silencio”, escribió el titular de la Coalición Cívica. “Hay argentinos que la están pasando mal, que sufren, que no llegan a fin de mes y que viven con angustia e incertidumbre. Aunque el Presidente no lo entienda o no los vea, esa realidad existe”, concluyó.

Mientras, el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista) se enfocó en la lectura literal que hizo el líder de La Libertad Avanza: “ No puede ser tan corto este muchacho . No sabe lo que es una figura retórica o una metáfora. Se sigue cagando de risa de tanta gente que la pasa mal”.

El radical Pablo Juliano , quien –como Paulón– integra el bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados, señaló que, para vivir diez días sin recursos, la gente recurre al endeudamiento. “Después de casi tres años de gobierno, debería conocer la diferencia entre llegar a fin de mes y sobrevivir endeudado”, argumentó, al tiempo que recordó que “la mora de las familias se multiplicó por cinco en menos de dos años”. “Usted, en otra realidad, se burla” , cerró.

La exlibertaria Marcela Pagano publicó: “El encierro y el diario que te escriben los bufones que te rodean te deja cada día más en ridículo” . También se refirió a la sesión convocada para esta semana: “Tu bloque de diputados tiene el miércoles que sentarse y dar quorum con un expediente que reconoce la problemática que vos mismo hace un mes negabas: el creciente endeudamiento familiar que castiga a la clase media, la tarjeta que se usa para financiar fideos y aceite”.

Las declaraciones de Milei cruzaron las fronteras nacionales y desataron reacciones en la izquierda española y ecuatoriana.

En plena campaña electoral, el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) de la provincia de Cáceres se hizo eco de los dichos del Presidente, quien aterrizó este martes en Madrid: “Milei insulta y se burla de quienes no llegan a fin de mes [...] Hay familias que hacen cuentas para comprar comida, pagar la luz o llegar al alquiler. Merecen respeto, soluciones y derechos. El hambre no es una broma. La dificultad para llegar a fin de mes tampoco”.

A continuación, el PSOE del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez , uno de los principales adversarios de Milei, publicó: “No queremos esa crueldad para España. #MileiNO” . Y agregó: “[Alberto Núñez] Feijóo, [Isabel Díaz] Ayuso, [María] Guardiola y [Santiago] Abascal te llevan a esto”, en alusión a dirigentes del Partido Popular ( PP ) y de Vox , rivales de Sánchez en las elecciones del 29 de noviembre.

𝗙𝗲𝗶𝗷𝗼́𝗼, 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼, 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮 𝘆 𝗔𝗯𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝘁𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼. 👇 🚨 Milei insulta y se burla de quienes no llegan a fin de mes: «¿Cómo hacen para sobrevivir 10 días sin comer ni beber?». Hay familias que hacen cuentas para comprar comida, pagar… pic.twitter.com/kNZTJE9L7m

El Presidente tiene prevista para este miércoles una reunión con Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque en esta ocasión no coincidirá con Abascal, líder de Vox, Milei respalda a la ultraderecha española y ha mantenido encuentros con Abascal en distintos viajes.

Mientras, el expresidente de Ecuador Rafael Correa escribió: “A este asno hay que darle dos condecoraciones: una por pelotudo y otra por si la pierde”.

Fuente: La Nación