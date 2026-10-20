Final de la Copa Sudamericana 2026: día, horario y sede

En la semana en curso se cierran las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 , Vasco Da Gama vs. Boca y Atlético Mineiro de Brasil vs. Montevideo City Torque; y se definen los dos equipos que disputarán la final del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Los cruces de semifinales comenzaron la semana pasada con los partidos de ida. En la parte alta del cuadro el xeneize perdió con el Gigante da Colina 1 a 0 en la Bombonera y tiene la misión de revertir el resultado en el Maracaná. En el sector inferior, el Galo dio un paso trascendental en los primeros 90 minutos porque derrotó al combinado charrúa 3 a 0 y afrontará la revancha en Montevideo con esa gran ventaja.

De los equipos que siguen en carrera por la corona, Boca es uno de los máximos ganadores de la historia con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús. Los otros tres clubes nunca conquistaron la Copa Sudamericana.

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Fuente: La Nación