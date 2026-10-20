El abogado del psicólogo de Maradona pidió su absolución: “Había una división familiar y en ese contexto tenía que trabajar”

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró en su última semana de audiencias con los alegatos de las seis defensas. Desde este martes y hasta el jueves, los abogados de los acusados expondrán sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en la etapa final del proceso.

La actividad comenzó este martes con los alegatos de la defensa de Carlos Díaz, el psicólogo que atendía al exfutbolista.

“Nunca debió estar sentado aquí en el banquillo de los acusados. Díaz no hizo nada que pueda reprocharse penalmente hablando”, expresó Luciano Zorrilla , del equipo de Diego Olmedo, al comienzo de su exposición.

“La muerte de Maradona produjo un impacto enorme y esta parte no desconoce el dolor de sus hijas e hijos, familiares y amigos, y de todas las personas que lo quisieron. Pero una cosa es el dolor humano y otra distinta es la responsabilidad penal”, expresó.

Y agregó: “El dolor merece respeto, pero la justicia exige pruebas. Esa prueba, en este debate, brilla por su ausencia” .

“Si el fallecido no hubiera sido Diego Armando Maradona y hubiera sido una persona desconocida, ¿les parece que el licenciado Carlos Díaz, psicólogo, estaría sentado en el banquillo de acusados? La respuesta es que no”, dijo.

Por eso, pidió su absolución. “Si hay duda, no hay condena. Si no hay certeza, hay duda y, por ende, absolución. No hay otra alternativa” , cerró.

Luego fue el turno de Diego Olmedo . “Acá hay que juzgar con las pruebas en la mano, y no con lo que se diga en Instagram como millones de seguidores”, sostuvo, en relación al cruce que hubo entre Dalma y Jana en las redes, tras el pedido de absolución de parte de la querella.

“Estamos defendiendo a un psicólogo, especialista en adicciones. Aunque se le haya querido bajar el precio, no es médico, enfermero ni radiólogo. Díaz fue contratado para que no tome alcohol ni consuma drogas. Maradona murió sin alcohol ni drogas ”, afirmó.

“Díaz sabía que en ese lugar había enfermeros, kinesiólogos, la cocinera, y Pomargo. Díaz, que conocía a la familia Maradona y al clan Morla desde hacía un mes, ¿podía conocer toda esa interna? ¿Podía prever que Maradona se iba a morir?”, preguntó al tribunal.

“Los que conocemos cómo son estas cosas, sabemos que un adicto puede destruir a una familia. Rompe lazos, rompe lazos de hermanos, padres e hijos. Maradona era adicto, y las hijas de Maradona tuvieron que sufrir esas consecuencias. A partir de eso es como debe mirarse la actividad de Díaz”, dijo.

“Todos estaban buscando el bien de Maradona, pero con distintos caminos, en función de esa realidad familiar que tenía que ver con que Maradona, que además de ser Maradona, era un adicto. En ese contexto había una división familiar, y no la critico, pero en ese contexto debía actuar Díaz ”, aseguró.

“La situación familiar no era la mejor ni la peor. Estoy de acuerdo en que todos querían lo mejor para Maradona. Acá no pensamos que una defensa es mala y otra buena. Sí pienso que algunos se equivocaron de rumbo cuando analizaron la actividad”, afirmó.

También habló de la reunión en la clínica de Olivos donde se decidió la externación. “Carlos Díaz no convenció a nadie de la domiciliaria, terminemos con esa mentira”, sostuvo.

Luego de los alegatos de la defensa de Díaz, el cronograma continuará con la exposición de los abogados de Agustina Cosachov , la psiquiatra que formaba parte del equipo médico que lo asistía.

El miércoles será el turno de los abogados de Nancy Forlini, la médica que coordinaba la atención domiciliaria de Maradona, y Leopoldo Luque, su neurocirujano personal.

Por último, el jueves expondrán las defensas de Ricardo Almirón y Mariano Perroni, los dos integrantes del equipo de enfermería que estaban vinculados con el cuidado del exfutbolista.

Con estas presentaciones terminará la ronda de alegatos de las partes, después de las exposiciones de las querellas, que plantearon sus posiciones sobre las responsabilidades penales de los acusados y los pedidos de pena correspondientes.

El proceso busca determinar las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria.

La última semana de audiencias será determinante para conocer los argumentos con los que cada defensa buscará responder a las acusaciones y definir la estrategia de sus representados de cara a la resolución del tribunal.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron las siguientes condenas para los imputados:

La fiscalía pidió condenas por homicidio simple con dolo eventual para Luque, Forlini y Cosachov. En tanto, acusó a Díaz, Almirón y Perroni por homicidio culposo.

Eduardo Ramírez (representa a Diego Maradona Junior)

Además, Ramírez pidió que Luque, Cosachov y Forlini queden detenidos de manera inmediata en caso de que el tribunal dicte un veredicto condenatorio.

Fernando Burlando (representa a Dalma y Gianinna Maradona)

Para Luque, Forlini, Cosachov y Díaz, Burlando pidió condenas por homicidio simple con dolo eventual. Para Perroni y Almirón, por homicidio culposo.

Pablo Jurado (representa a las hermanas de Maradona)

Félix L’Infante (representa a Jana Maradona)

Mario Baudry (representa a Dieguito Fernando Maradona)

El médico clínico Pedro Di Spagna quedó al margen de las acusaciones en el juicio. Ni la fiscalía ni las querellas que representan a la familia del Diez pidieron una condena en su contra y solicitaron su absolución, al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad en el fallecimiento del exentrenador. De esta manera, se convirtió en el único de los siete imputados que no recibió pedidos de condena.

Fuente: TN