La noche que Nelson Castro tomó la batuta en el teatro Coliseo

Nelson Castro tomó la batuta y emocionó a todos. A los chicos de la orquesta que dirigía y al público que se acercó ayer al Teatro Coliseo para ser parte de la Gala Anual Solidaria de la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), con la Filarmónica SOIJAr.

El periodista subió al escenario y afirmó: “Esta orquesta es patrimonio cultural por los valores que representan: convivencia, tolerancia, solidaridad y alternancia. Es lo más maravilloso de esta obra que se logra a través de la música”, y convocó al público a apoyar a SOIJAr.

La noche de Gala comenzó con las palabras de bienvenida de la periodista y productora Liliana Parodi, embajadora de la Fundación. Habló sobre la misión de SOIJAr —educación, promoción humana y desarrollo de comunidades mediante la música— y agradeció a quienes apoyan a la Fundación, invitando al público a sumarse y colaborar con su tarea.

La Filarmónica SOIJAr, bajo la dirección del maestro invitado Ezequiel Fautario, abrió la noche con “Mambo” (de West Side Story) de Leonard Bernstein, el Danzón N.º 8 de Arturo Márquez, y “Qué rico el mambo” y “Mambo N.º 5”, ambos de Dámaso Pérez Prado.

A continuación llegó el homenaje sinfónico a Rubén Rada, un recorrido por la trayectoria y el legado del artista, con una selección de sus canciones llevadas al lenguaje sinfónico con Dirección artística y piano de Daniel Vilá y Dirección orquestal de Valeria Atela.

Julia Zenko, Yami Safdie, Silvina Moreno, y Ale Zurita interpretaron los temas más recordados del artista: “Yo Quiero”, “Será Posible” y “Cha-Cha-Muchacha”, en un recorrido que combinó solos y dúos entre las artistas. El homenaje cerró con todas las voces juntas, cantando “Muriendo de Pena”.

Fuente: Clarín