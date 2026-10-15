PINAMAR: aprehendieron a un hombre por el ingreso a un comercio de iluminación tras romper el vidrio de la puerta

ZONALES

El hecho ocurrió en un local de la avenida Constitución al 1600, donde el intruso ingresó para revisar la caja registradora. No se constató el faltante de dinero ni de mercadería. La investigación permitió identificar a un sospechoso de 37 años, que quedó aprehendido por disposición judicial.





Un comercio dedicado a la venta de artículos de electricidad e iluminación fue escenario de un hecho delictivo en Pinamar, cuando un hombre rompió el vidrio de la puerta de acceso para ingresar al establecimiento. El episodio ocurrió durante la noche del miércoles, alrededor de las 21.37, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.





Maximiliano Santini, integrante de la familia propietaria del local, relató lo sucedido en una entrevista con Radio Power. Según explicó, el intruso habría utilizado una rama caída de los pinos ubicados detrás del comercio para golpear el vidrio laminado hasta abrir un agujero que le permitió entrar.





De acuerdo con las imágenes de las cámaras internas, el hombre permaneció poco más de 30 segundos dentro del negocio. Se dirigió a la caja registradora, comprobó que no había dinero y se retiró sin llevarse nada.





El comercio está ubicado en Constitución al 1600. Según la información policial, no se constató el faltante de elementos y la causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional N.º 4.





La investigación permitió identificar a un sospechoso





De acuerdo con la ampliación policial, personal del Grupo Técnico Operativo realizó tareas investigativas y observaciones de registros fílmicos para determinar quién había participado del hecho.





Durante una recorrida preventiva, los efectivos observaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las registradas en las imágenes. Según el informe, fue reconocido como el presunto autor material del episodio y se procedió a su aprehensión.





El sospechoso fue identificado como L. C., de 37 años, domiciliado en Ostende. Tras la comunicación con el fiscal de turno, Dr. Sergio García, se avaló el procedimiento y se dispusieron las actuaciones correspondientes, incluida la notificación de los derechos previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y el secuestro de la vestimenta.





El informe también indica que el hombre era investigado en otra causa por un hecho denunciado en Ostende. En ese expediente, la Fiscalía dispuso igualmente su aprehensión.





El reclamo del comerciante





En la entrevista con Radio Power, Santini agradeció las muestras de solidaridad recibidas de vecinos y comerciantes, y destacó que algunas personas que escucharon los golpes alertaron a la Policía.





El comerciante también reflexionó sobre los riesgos que implica encontrarse con un intruso dentro del local. “La reacción del momento te puede definir la vida”, expresó al referirse a la incertidumbre que puede generar una situación de estas características.





Aunque no se registró el robo de dinero ni de mercadería, la familia debió afrontar los daños materiales y la reparación del ingreso. En una publicación en redes sociales, manifestó su preocupación por la pérdida de tranquilidad y describió lo ocurrido como una situación que deja “la triste sensación de desamparo”.





El caso vuelve a poner en discusión la seguridad de los comercios y la importancia de las medidas de prevención, mientras la investigación judicial continúa su curso.