El fenómeno del Súper Niño en Corrientes: el antes y después de Paso de los Libres

Hasta hace unos días, pasear por la costanera de Paso de los Libres , en Corrientes, era una de las actividades cotidianas de la gente de la ciudad: sacarse una foto con un gran panorama, tomar mate en la explanada alta con la vista en el río Uruguay, llevar a los chicos al parque y al Club Náutico Libreño.

Ahora todos esos lugares, incluyendo el destacamento de la Prefectura Naval Argentina, quedaron bajo el agua marrón ante la crecida del río, que este jueves se ubica en 9,46 metros , muy por encima del nivel de evacuación , que es de 8,50 metros en esta zona costera.

Las arterias que bordean la costa –como la calle Coronel López– tienen el tránsito vehicular y peatonal interrumpido por medidas de seguridad. Foto (der.): Fernando de la Orden / Enviado especial

Clarín recorre las calles próximas a la costa. Nada queda del tradicional Paseo Costanera, ni las barandas metálicas en donde los turistas posaban para tomarse fotos, ni las zonas con parrillas, ni los bancos que ahora están anegados e intransitables. Solo se alcanzan a observar las puntas de los postes o la copa de los árboles de la ribera.

Además, se ve que las arterias que bordean la costa –como la calle Coronel López– tienen el tránsito vehicular y peatonal interrumpido por medidas de seguridad.

El río Uruguay alcanzó este jueves los 9,46 metros, muy por encima del nivel de evacuación, que es de 8,50 metros. Foto (der.): Fernando de la Orden / Enviado especial

El agua avanzó hacia las zonas bajas habitadas próximas a la costanera, como el barrio Pescadores, de donde fueron evacuadas al menos 31 personas en los últimos días. Estas fueron a parar al Regimiento de Infantería V de la ciudad, pero Clarín tuvo la entrada negada al predio cuando intentó conocer la situación de las familias.

En medio de la crecida del Uruguay, la gente de Paso de los Libres continúa con sus actividades, intentando que el escenario de la costa no los inquiete. Mabi, vecina de la zona más próxima al agua, duerme poco desde hace al menos cuatro días.

El parque cerca de la costa, uno de los puntos más frecuentados por las familias para llevar a los chicos y tomar mate, completamente tapado por el agua. Foto (der.) Fernando de la Orden / Enviado especial

Aunque conserva su calma respecto a la posibilidad de que el agua toque su vivienda, le preocupa la prolongación de este evento en esta región, no solo por lo que implica en términos de pérdida material, sino también por lo que puede ocurrir con las enfermedades que se potencian con el agua estancada .

Defensa Civil de Corrientes ya evacuó a 108 personas en toda la provincia. Ante la creciente de los ríos Paraná y Uruguay, buques de la Armada Argentina se están aproximando a la región del litoral para contribuir con la situación.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín