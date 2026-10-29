La fiscalía pidió prisión perpetua para el hombre acusado del triple femicidio en un hotel de Barracas: “Fue un crimen de odio”

La fiscalía pidió prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos , el hombre acusado de provocar un incendio en un hotel del barrio porteño de Barracas y asesinar a tres mujeres lesbianas en mayo de 2024 .

Durante su alegato, el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi sostuvo que el ataque estuvo motivado por “el desprecio y la aversión” hacia la orientación sexual de las víctimas -Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. “ El motivo del crimen fue el odio ”, aseguró.

El representante del Ministerio Público Fiscal realizó el pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 y pidió que Barrientos sea condenado por homicidio agravado por haber sido cometido con violencia de género , por odio a la orientación sexual de las víctimas, por ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común . La acusación contempla tres homicidios consumados y un intento de asesinato hacia Sofía Castro Riglos, la mujer que sobrevivió al ataque.

Antes de la exposición de la fiscalía, las querellas que representan a las familias de las víctimas también habían solicitado la pena de prisión perpetua para el acusado. El debate continuará el 11 de noviembre , con la exposición de la defensa de Barrientos.

Durante su alegato, Fernández Buzzi sostuvo que Barrientos actuó por el “odio” que sentía hacia las cuatro mujeres por ser lesbianas . Según planteó, el ataque no fue un hecho aislado, sino que tuvo como precedentes varias situaciones de hostigamiento y discriminación . “Sentía claramente desprecio y aversión”, señaló el fiscal, según se informó en el sitio web Fiscales.gob.ar.

Para sostener la acusación, el funcionario repasó testimonios de vecinos del hotel y las conclusiones de las pericias realizadas por la Policía de la Ciudad, los bomberos y la Policía Federal. De acuerdo a lo que expuso, los informes coincidieron en que el incendio había sido intencional .

También mencionó el hallazgo de un balde que, según detallaron los bomberos, tenía olor a alcohol y podría haber sido usado para encender la sustancia combustible que luego fue arrojada sobre las víctimas.

El fiscal sostuvo que Barrientos fue quien inició el fuego y destacó que varios vecinos lo vieron en el lugar y observaron cómo escapó hacia la terraza del hotel , donde fue encontrado por los bomberos.

Durante su declaración indagatoria, el acusado había dicho que discutía con las mujeres, que “algo pasó” y que después “perdió la cabeza” . Sin embargo, la fiscalía consideró que su relato era confuso y que presentaba inconsistencias.

Fernández Buzzi también hizo referencia a los testimonios que describieron cómo Barrientos se dirigía a las víctimas con expresiones discriminatorias. Según afirmó el fiscal, el hombre las calificaba de “tortilleras” y decía que “no las podía ni ver” .

“Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, expresó durante su exposición.

El fiscal consideró además que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad y la precariedad en la que vivían las mujeres para concretar el ataque. “El medio elegido fue especialmente cruel. Eligió generar un sufrimiento horrible, que murieran luego de arder en el fuego ”, reforzó.

Hacia el final de su alegato, Fernández Buzzi volvió a hacer hincapié en la gravedad del caso y sostuvo que el ataque trascendía la violencia ejercida contra las víctimas. “ Este crimen expresa lo peor de la interacción social: el sexismo, la intolerancia, la discriminación y el odio ”, concluyó al solicitar la prisión perpetua.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 , en una habitación de un hotel residencial ubicado sobre la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Allí convivían cuatro mujeres: Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos .

Durante la noche, Barrientos arrojó una sustancia combustible dentro de la habitación , apuntó hacia el colchón donde las mujeres descansaban y provocó el incendio. Cuando una de ellas intentó escapar, el acusado la habría agredido y empujado para impedir que saliera.

Las cuatro sufrieron quemaduras. Cobbas murió ese mismo día, mientras que Figueroa falleció dos días después y Amarante el 12 de mayo. Las tres sufrieron lesiones que afectaron gran parte de sus cuerpos.

Castro Riglos, pareja de Amarante, fue la única sobreviviente . Sufrió quemaduras en los brazos, las manos y la cara, y permaneció internada hasta el 3 de junio de 2024.

Desde entonces, Sofía y su abogada, Luciana Sánchez, reclamaron que el caso fuera considerado un lesbicidio, al sostener que el ataque estuvo motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas.

Fuente: TN