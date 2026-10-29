General La Madrid: una mujer fue asesinada de un disparo y su pareja se suicidó

ZONALES

Los cuerpos fueron encontrados este jueves por la mañana en una casaquinta ubicada en las afueras de la localidad bonaerense. La Justicia investiga el hecho como un femicidio seguido de suicidio.





Un femicidio seguido de suicidio conmocionó este jueves a General La Madrid. Una mujer de 54 años fue encontrada sin vida con una herida de arma de fuego en una casaquinta situada en las afueras de la localidad. A pocos metros también fue hallado el cuerpo de su pareja, quien se habría quitado la vida con la misma arma.





El episodio ocurrió durante la mañana en una propiedad ubicada sobre el camino de Louge, entre la avenida Uriburu y la ruta provincial 67. Personal policial llegó al lugar luego de recibir un llamado de vecinos y constató la presencia de ambos cuerpos.





La víctima fue identificada como Elba Ledesma, de 54 años. Su pareja, Paulo Wisner, de 62, fue encontrado muerto a pocos metros.





La causa fue caratulada como “femicidio seguido de suicidio” y quedó bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de General La Madrid, dependiente de la UFI N.º 5 de Azul, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.





La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.