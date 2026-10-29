Encontraron a una pareja muerta dentro de un auto en Misiones: el hijo de 2 años estaba dormido en el asiento trasero

Este jueves encontraron muerta a una pareja en la localidad de Oberá, Misiones. Según confirmaron efectivos policiales, los cuerpos de un hombre y una mujer estaban dentro de un auto, junto a su hijo de apenas 2 años que dormía en el asiento trasero.

El hecho ocurrió cerca de las 8:30 en una zona conocida como Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta 5, camino a Los Helechos.

Según informó La Voz de Misiones , las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamilla Gritzmacher (29). Vivían en Oberá y se dedicaban a la venta de electrodomésticos.

El cuerpo de Schulz apareció en el asiento del acompañante del Ford Fiesta Kinetic negro, mientras que Gritzmacher estaba junto al lateral izquierdo del vehículo. Según las primeras pericias, ambos presentaban heridas compatibles con un arma blanca.

De acuerdo con la información oficial, los trabajadores municipales que pasaban por la zona descubrieron al nene de 2 años dormido en el asiento trasero. El pequeño, que no resultó herido, fue trasladado de inmediato a un Centro de Atención Primaria de la Salud , donde recibió atención médica y contención psicológica.

La pareja tenía otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles estaba al cuidado de su abuela materna.

En el lugar del crimen, intervino el juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafatta , junto a personal de Bioquímica, Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias para intentar determinar cómo ocurrieron las muertes.

Asimismo, la Policía de Misiones secuestró un cuchillo en la escena, según detalló el diario Clarín. Por el momento, se maneja la hipótesis de un presunto femicidio seguido de suicidio, ya que las autoridades descubrieron lesiones de defensa en el cuerpo de la mujer, de acuerdo con la información del medio citado.

Fuente: TN