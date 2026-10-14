La Ciudad lanza un plan de pago de deudas con quita del 100% de los intereses

La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha mañana un nuevo plan de facilidades de pago destinado a contribuyentes que mantengan deudas de ABL o patente . La iniciativa permitirá regularizar obligaciones pendientes mediante el pago al contado, con una quita del 100% de los intereses resarcitorios, o financiarlas en hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de esos intereses y sin costo de financiación.

La medida, que será instrumentada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), estará vigente hasta el 31 de diciembre y busca ofrecer una alternativa para que familias y contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri . “Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”, sostuvo.

El plan alcanzará a las deudas vencidas antes del 1° de este mes que aún se encuentren en instancia administrativa. Podrán incorporarse obligaciones de hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. Ese tope se calculará sobre el capital adeudado, sin incluir los intereses acumulados.

El esquema contempla dos alternativas. Quienes cancelen la totalidad de la deuda en un único pago accederán a una condonación del 100% de los intereses resarcitorios. En tanto, quienes opten por financiarla podrán hacerlo en hasta 12 cuotas, con una quita del 50% de esos intereses y sin cargos adicionales por financiación.

En ambos casos, las cuotas deberán abonarse mediante débito automático , un requisito que apunta a simplificar la operatoria y garantizar el cumplimiento del plan.

La adhesión será completamente digital y podrá realizarse a través del Portal del Contribuyente de AGIP. Los interesados deberán ingresar a www.agip.gob.ar y seleccionar la opción “Plan de Facilidades”.

Luego, deberán elegir el impuesto a regularizar, definir la modalidad de pago, verificar el detalle de la deuda y validar sus datos personales y fiscales. También tendrán que informar el CBU de la cuenta bancaria desde la cual se efectuarán los débitos correspondientes .

Como condición para adherir, será necesario contar con domicilio fiscal electrónico constituido.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida forma parte de una estrategia orientada a simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario y brindar herramientas de regularización a quienes registran obligaciones pendientes.

Además, el nuevo plan complementa otras iniciativas tributarias implementadas recientemente por la Ciudad y abre una ventana de regularización hasta fin de año, con condiciones especialmente favorables tanto para quienes puedan cancelar sus deudas en un solo pago, como para aquellos que necesiten financiarlas.

Fuente: La Nación