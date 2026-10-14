Una escuela secundaria se incendió en el centro de La Plata y los estudiantes tuvieron que ser evacuados

La Plata atravesó momentos de tensión en la mañana de este miércoles luego de que se registrara un incendio en una escuela secundaria. Los estudiantes, docentes, directivos y trabajadores de la institución debieron ser evacuados y todavía se investiga cómo comenzó el siniestro. Afortunadamente, no hubo heridos .

El hecho ocurrió cerca de las 11 en la Escuela de Educación Media Nº 31 ( ex Comercial San Martín ), situada sobre calle 46, entre diagonal 80 y 2, a unas diez cuadras de donde está ubicada la cancha de Estudiantes.

El fuego se habría iniciado en un cuarto multiuso, cercano al salón de actos de la institución , según consignó el medio local El Día de La Plata . Un patrullero de la Policía bonaerense fue el primero en llegar luego de tomar conocimiento de la situación por una comunicación de radio.

Instantes después, arribaron bomberos y personal de la Guardia Urbana. Los profesionales evacuaron a todos los que se hallaban en el interior del establecimiento , entre ellos estudiantes y docentes.

“ El salón de actos se prendió fuego. Hay muchos cables ahí. No sabemos mucho qué pasó. Fue repentino . Estábamos en el aula y de golpe empezamos a ver el humo. Salimos rápido”, indicó un alumno en diálogo con el medio local. “ Los chicos están a salvo ”, señaló, por su parte, una de las profesoras tras salir de la escuela.

Para las 11.45, los bomberos lograron apagar el incendio. Según el reporte policial, no se registraron heridos ni víctimas. Sin embargo, las llamas provocaron un importante daño material en un sector de la institución.

Los profesionales debieron retirar del interior sillas, bancos y otros elementos que fueron dañados. De momento, no se conocen los motivos que originaron el incendio . La investigación quedó bajo el ala de la Unidad Fiscal de Instrucción N°17, con intervención del Juzgado de Garantías N°5.

“Hoy, miércoles 14, se suspenden las clases del turno tarde por peligro de incendio ”, publicó en las últimas horas la escuela a través de una historia en la plataforma Instagram.

El siniestro fue grabado por vecinos de la zona , que se sorprendieron por la gran cortina de humo que se desprendía de la escuela. En las imágenes que trascendieron por redes sociales se puede observar la importante humareda que sale desde el techo del establecimiento.

En otro de los videos, se divisa a los alumnos aún dentro de la escuela, reunidos para salir, mientras recibían indicaciones de docentes y directivos. Con el correr de los minutos, los padres se acercaron rápidamente hasta el lugar para recoger a sus respectivos hijos.

Fuente: La Nación