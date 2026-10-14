Alarma en Puerto Madryn: aparecieron cinco ballenas muertas en las últimas 48 horas y podría superarse el récord anual

Cinco ballenas aparecieron muertas en las últimas 48 horas en la costa de Puerto Madryn, Chubut, y en sus cercanías, por lo que generó la preocupación de las autoridades y de los especialistas que investigan las causas.

El martes fue encontrada una ballena franca austral muerta en las playas de las inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio, en una zona céntrica de la ciudad. Un amplio operativo se desplegó para remover al ejemplar del lugar.

Este último hallazgo se sumó a los otros registrados durante el fin de semana largo. Algunos especialistas ponen el foco en el fenómeno de El Niño y las inundaciones en el Litoral argentino y el sur de Brasil.

El Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral inició los procedimientos para recolectar muestras y realizar estudios que permitan establecer las causas de las muertes de los animales con el objetivo de determinar si existe algún factor común entre los casos.

Si bien todavía no hay una certeza, una hipótesis indica que podría ser una bacteria generada en el ambiente marino.

Con los antecedentes recientes, las autoridades comenzaron con un patrullaje más exhaustivo en la zona costera e indicaron que de mantenerse estos números se superarían los 113 fallecimientos de ballenas que se dieron en 2012 y que marcó un récord.

Para avanzar en el estudio de los animales muertos, además de analizar muestras de las ballenas, las autoridades consideraron necesario hacer evaluaciones del agua en los golfos Nuevo y San José para determinar si allí hay alguna bacteria que podría estar contaminando el ambiente marino.

Fuente: Clarín