Kicillof les dijo a sus intendentes que está dispuesto a ir a una PASO con Cristina o Massa: “Compitamos, sin decisiones a dedo”

Axel Kicillof se mostró decidido a ir a una PASO contra Cristina Elisabet Kirchner o Sergio Massa. Lo hizo delante de su grupo de intendentes bonaerenses, unos 43 caciques comunales que decidieron acompañarlo. Pero quienes le pidieron definiciones, entre esas, que apoye decididamente la reelección indefinida .

Mientras el Gobierno nacional trabaja -a través del jefe de Gabinete, Diego César Santilli- para la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el año próximo, el gobernador bonaerense les dijo a los suyos que no le molestaba la posibilidad de otros postulantes: "Compitamos", dijo y todos sabían de que hablaba respecto de las eventuales postulaciones de Sergio Massa, Sergio Uñac o de la exPresidenta , quien no puede hacerlo por estar condenada por la Justicia, pero cuya posible precandidatura es alentada por La Cámpora, la agrupación que creó Máximo Kirchner.

Según uno de los participantes del encuentro, Kicillof dijo que "está decidido a acordar, pero no a negociar. O sea, no al 'toma y daca' . Por eso nos pidió que nos preparemos para ir a una PASO o a una interna".

"No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca. Si queremos construir una alternativa política con fuerza y legitimidad, tenemos que confiar en la democracia, abrir la competencia y dejar que sea la gente la que decida quiénes tienen que ser nuestros candidatos", precisó.

Otro de los presentes se mostró exultante ante la convocatoria de la línea interna Movimiento Derecho al Futuro: "Todo el mundo le quiere explicar a Axel lo que tiene que hacer... pero cada día mide un puntito más".

Por eso, el precandidato presidencial dijo que no quiere una mesa política donde se definan nombres a dedo: "Nosotros vamos a defender nuestro proyecto y nuestras ideas. Acá nadie está construyendo un proyecto personal", dijo Kicillof y los casi 50 presentes no pudieron no pensar en la expresidenta y el exministro de Economía peronistas.

La cita fue este miércoles en la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde las 16 hasta las 19:30 horas. En una mesa donde solo había maní y medialunas más café, agua y gaseosas, todos coincidieron en que "cuatro años más de este modelo sería un desastre para el país".

Y luego de eso, empoderó a Gabriel Katopodis y a Julio Alak para la pelea bonaerense por venir, donde se definirá también un nuevo gobernador de la Provincia. Allí, observaron la escena los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela) y los caciques Mariano Cascallares, Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo , de Almirante Brown, Avellaneda e Ituzaingó, respectivamente.

Del elenco ministerial provincial estaban el mencionado Katopodis (que fue el único de ellos que habló) más el jefe de Gabinete Carlos "Carli" Bianco el titular de Seguridad Javier Alonso y Andrés "Cuervo" Larroque, el responsable del área social de la Provincia.

La charla luego versó, como ya publicó Clarín, en un apoyo contundente a la rereelección de los intendentes , quienes hablaron de a uno por sección electoral. Allí, se dijo que los jefes comunales del Frente Renovador iban a apoyar ese proyecto (que está para tratarse en el Senado que conduce Verónica Magario ) más allá de que su líder Sergio Massa sigue sosteniendo que cree que debe haber un límite a las reelecciones indefinidas.

Desde el massismo niegan esto: "No hay ninguna presión berreta desde operaciones de prensa que vaya a cambiar la posición del FR ya que Rubén Eslaiman es el autor del proyecto de Ley que dice NO a las reelecciones" dijeron desde Cámara de Diputados de la PBA.

Kicillof este viernes viajó a Jujuy y lo primero que hizo en la provincia norteña fue visitar al gobernador radical Carlos Sadir, quien lo recibió respetuosamente. Luego, planea visitar las provincias de Chubut y Mendoza, en plan de visitar a las distintas tribus peronistas.

El gobernador sabe que Sergio Massa está activo (como hizo con la reunión con los rectores universitarios y con declaraciones luego del triunfo de Lula da Silva) y que estirará sus posibilidades de ser el candidato presidencial peronista hasta los últimos metros de la competencia.

Y que Cristina Kirchner mantendrá viva la idea de su postulación -atada a la definición de un comité de la ONU que puede tardar años- pero solo para condicionar tanto al posible candidato presidencial como al postulante a gobernador. En rigor, la condena judicial que pesa sobre Cristina implica la pena de prisión y además una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Eso significó que su nombre quedó excluido del padrón electoral, que no puede estar afiliada a ningún partido político, ni votar en las elecciones ni ser candidata ni ocupar ningún cargo.

CFK creía en la idea de que su hijo Máximo Carlos sea el elegido, pero la noticia de que el juicio por Hotesur-Los Sauces continuará por todo 2027 desalienta esa posibilidad. Mayra Mendoza, Wado de Pedro o uno de los intendentes de "La Liga" (la agrupación donde tallan Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával ) podrían ser del gusto de la expresidenta.

Finalmente, Kicillof dijo ante los suyos que "yo no voy a negar a nadie que me quiera votar, como Julio Bárbaro", en virtud de recientes dichos del exinterventor del COMFER de Néstor Kirchner. Se suma a eso otra polémica adhesión, como la del derechista Santiago Cúneo. El gobernador sabe que ante la pelea contra Cristina Kirchner, casi todo vale.

Fuente: Clarín