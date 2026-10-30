El Gobierno desmiente un enojo del Presidente Milei en Olivos tras el triunfo de Lula sobre Bolsonaro

El Gobierno desmintió que el presidente Javier Milei haya protagonizado una noche de furia en la Quinta Presidencial de Olivos el domingo tras los resultados de las elecciones en Brasil, en las queLuiz Inácio Lula da Silva protagonizó una histórica remontada en el balotaje para derrotar a Flávio Bolsonaro.

Cerca de Milei salieron al cruce de un dato publicado este viernes por Marcelo Bonalli en su columna de Clarín , que se tituló “Una noche de furia en Olivos y la extraña operación de la SIDE con Bolsonaro”.

Allegados del mandatario aseguraron que el contenido de esa publicación es totalmente falso.

La nota que rebatieron por pedido de Milei dice textual: “Fue una noche de furia en Olivos. Hubo insultos y maldiciones frente a las pantallas de televisión . También, un pedido explícito a quienes lo rodeaban: ‘ No me molesten más ’”. La Casa Rosada lo desmintió tajantemente.

Cerca del Presidente aseguran que el domingo el mandatario no se desvió de su tradicional rutina de cada fin de semana: escuchar Ópera con su gran amigo Juan Carlos De Pablo , el economista al que llama cariñosamente “Profe”, y otras personas de su confianza que habían sido invitadas a la Residencia presidencial.

De Pablo es el invitado más repetido de los fines de semana en Olivos y la persona que más veces ha visto el mandatario desde que se mudó a la residencia presidencial, el 8 de enero de 2024.

“El Presidente estuvo escuchando ópera con el Profe De Pablo como cada domingo”, afirmaron desde su entorno a Clarín, para desmentir la presunta noche de furia.

Fuente: Clarín