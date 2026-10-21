Intensifican la búsqueda del docente desaparecido en Tucumán: suman un helicóptero y preparan un campamento en altura

La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado de 59 años que está desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, en Tucumán, sumó un helicóptero de la Provincia para trasladar rescatistas hacia las zonas más difíciles de la montaña.

La aeronave llegó a El Mollar y aterrizó en El Pantalito, una cancha de fútbol que funciona como punto de partida para los vuelos. Con este recurso, los equipos podrán llegar en cinco o seis minutos a sectores que demandan alrededor de tres horas de caminata.

En una primera etapa, el helicóptero trasladó a dos rescatistas con sus equipos. La idea es que permanezcan entre tres y cuatro días en la montaña antes de ser relevados, para intensificar los rastrillajes y ampliar las zonas cubiertas por el operativo.

Las condiciones climáticas siguen siendo uno de los principales obstáculos para encontrar a Moyano . Las ráfagas de viento, la niebla y la escasa visibilidad complican los vuelos y obligan a evaluar si es seguro aterrizar en cada sector.

En zonas como la Quebrada del Portugués, la presencia de nubes dificulta las maniobras . Las lluvias de los últimos días también afectaron los caminos y dejaron sectores embarrados, lo que complica el desplazamiento de los rescatistas por tierra.

Por ese motivo, el uso del helicóptero depende de las condiciones meteorológicas. Aunque permite acortar considerablemente los tiempos de traslado, no siempre es posible volar hasta los puntos previstos.

El operativo también contempla la instalación de un campamento de avanzada en altura. La base permitirá que los rescatistas permanezcan varios días en la montaña y dediquen más tiempo a revisar los sectores considerados prioritarios.

Hasta ahora, llegar a algunas de esas zonas demandaba varias horas de caminata, lo que reducía el tiempo disponible para buscar antes de emprender el regreso. Con el campamento, los equipos podrán organizar relevos y sostener las tareas durante jornadas consecutivas.

Además del apoyo aéreo, participan patrullas terrestres, especialistas en drones, perros de búsqueda y montañistas voluntarios. El despliegue busca cubrir áreas de difícil acceso y revisar los puntos en los que todavía no se realizaron rastrillajes exhaustivos.

Uno de los datos que orienta la búsqueda es la señal del teléfono celular de Moyano , que habría sido captada el miércoles 14 de octubre por una antena ubicada en Los Sarmientos, cerca de Aguilares.

El registro permitió orientar parte de los rastrillajes hacia sectores del sur y el sureste del cerro. Sin embargo, no establece la ubicación exacta del teléfono ni permite determinar dónde podría encontrarse el docente.

Moyano fue visto por última vez el 12 de octubre, cuando emprendió una caminata hacia la cima del Ñuñorco. Desde entonces, los equipos de búsqueda trabajan en una zona marcada por la vegetación densa, las pendientes pronunciadas y las dificultades para desplazarse.

La incorporación del helicóptero y la instalación de una base en altura buscan ampliar el alcance del operativo y aprovechar mejor el tiempo de los rescatistas, mientras continúa la búsqueda del docente.

Fuente: TN