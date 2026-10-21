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Llueve en el AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM octubre 21, 2026

Las lluvias llegaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la mañana de este miércoles y se registraron precipitaciones intensas en distintos sectores . Aunque inicialmente estaban previstas para más adelante en la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la inestabilidad continuará durante los próximos días, con chaparrones y tormentas aisladas.

El mal tiempo seguirá durante el jueves y el viernes, mientras que las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado. Para el domingo se espera una disminución de las probabilidades de lluvia , aunque el cielo continuará mayormente nublado en algunos momentos de la jornada.

Durante la mañana de este miércoles, se esperan chaparrones , con una temperatura de 14°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% . Los vientos soplarán del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, la temperatura máxima llegará a 21°C y se prevén tormentas aisladas , también con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. El viento cambiará de dirección y soplará del este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 16°C y volverán los chaparrones . La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que el viento del este podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

Fuente: TN


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