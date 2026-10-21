Llueve en el AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las lluvias llegaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la mañana de este miércoles y se registraron precipitaciones intensas en distintos sectores . Aunque inicialmente estaban previstas para más adelante en la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la inestabilidad continuará durante los próximos días, con chaparrones y tormentas aisladas.

El mal tiempo seguirá durante el jueves y el viernes, mientras que las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado. Para el domingo se espera una disminución de las probabilidades de lluvia , aunque el cielo continuará mayormente nublado en algunos momentos de la jornada.

Durante la mañana de este miércoles, se esperan chaparrones , con una temperatura de 14°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% . Los vientos soplarán del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, la temperatura máxima llegará a 21°C y se prevén tormentas aisladas , también con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. El viento cambiará de dirección y soplará del este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 16°C y volverán los chaparrones . La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que el viento del este podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

Fuente: TN