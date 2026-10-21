Robó la propina de una cafetería, la empleada lo enfrentó con una cuchilla y lo obligó a devolverla: “Igual te voy a dar de comer”

Un ladrón se robó la propina de una cafetería en el barrio porteño de Saavedra, la empleada lo enfrentó con una cuchilla, lo obligó a devolverla y finalmente le regaló una factura.

La insólita secuencia se dio este martes por la tarde en el local conocido como Cayenna Deli, ubicado sobre la calle Amenábar al 3821, entre Paroissien y Avenida García del Río.

El momento quedó filmado por la cámara de seguridad de la cafetería y tuvo como protagonista a Luciana Gabriela Acevedo, quien se encontraba trabajando al momento del robo.

En la imagen se ve el momento exacto en el que un hombre entra al local cuando Acevedo no estaba en el mostrador. Aprovechando que no había nadie, agarró la plata que estaba en el frasco donde habitualmente se dejan las propinas.

Una vez que agarró la plata, salió con total tranquilidad de la cafetería y escapó junto con el carro en el que trasladaba sus pertenencias.

La joven vio la secuencia y decidió agarrar una cuchilla para enfrentarlo. Ni bien el hombre notó su presencia, le pidió disculpas con un gesto con la mano.

“ Dame la propina, dame la propina que sacaste”, le dijo la empleada mientras abría la puerta del local para llegar al delincuente.

Durante unos primeros instantes, el hombre intentó negar el robo, pero luego de algunos intentos reconoció el robo y le devolvió la plata.

“Dame todo, ¿está todo?“, le preguntó dos veces la joven. El hombre asintió con la cabeza y recibió una respuesta que no esperaba. ”Vení, te voy a dar de comer igual"

La empleada dejó abierta la puerta del local, guardó la propina y agarró una bolsa. Luego, metió una factura adentro de la bolsa y se la dio.

El delincuente volvió a pedirle disculpas por el intento de robo y le agradeció por la comida.

Fuente: TN