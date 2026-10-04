Indignación en Tapalqué: un video subido por una mujer registra el maltrato de su marido y piden que la Justicia actúe de oficio

Una violenta secuencia fílmica registrada por una mujer en la localidad bonaerense de Tapalqué causa por estas horas mucha bronca, indignación y repudio en las redes. También en la Provincia. El video muestra a su marido golpeándola e insultándola una y otra vez en un claro caso de Violencia de Género hogareña.

Las imágenes, que fueron subidas por la víctima, Agustina R. a sus redes muestra que la violencia es tal, que la asociación civil "Madres que rompen el silencio", de Río Negro repudió el accionar masculino y le exige a la Justicia que actúe de oficio.

Desde la organización hicieron hincapié dentro de un contundente comunicado oficial, en la "alarmante demora y falta de respuesta de la Justicia bonaerense". Además, remarcaron en el "estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima".

El agresor ya fue identificado, Rodrigo C., esposo de la mujer que exhibió el video en sus redes.

El video con la secuencia de violencia hogareña donde se ve claramente al hombre propinándole varios golpes de puño en la cara y la cabeza, y sometiendo a su mujer con insultos varios, amenazas y borradas de chats y contactos en el celular de la víctima, ya viraliza las redes; y multiplica el repudio hacia las autoridades de Tapalqué, quienes aún no se pronunciaron sobre el caso.

Según confirmaron desde la organización rionegrina, ellos tomaron conocimiento directo del caso y disponen de material probatorio - incluye registros fílmicos y fotográficos - que acreditan la brutal agresión física sufrida por la mujer. Sin embargo, advierten que la respuesta judicial "está lejos de estar a la altura de las circunstancias".

Desde la agrupación civil señalan que tanto la fiscalía, como los organismos locales incurren "en una peligrosa demora procesal", advirtiendo que "la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro", según detallan en el comunicado difundido.

Destacan "el escenario de desprotección de la víctima", y realizan un reclamo formal que exige puntos concretos a las autoridades del Departamento Judicial de Azul: pidieron "intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales".

También exigen "el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima". Y agregan: "el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas que certifican la agresión".

Por último, el comunicado institucional enfatiza que "no se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian", remarcando que "se mantendrán en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas".

Fuentes no oficiales confirmaron que el agresor ya habría abandonado la casa, y la causa quedó bajo la investigación del fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul. Se recuerda que si alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte las 24 horas al 144 o al 911.

Fuente: Clarín