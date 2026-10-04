Otro choque fatal sobre Ruta 2: un joven de 29 años murió luego de una triple colisión a la altura de Castelli

Otra vez la Ruta 2 fue escenario de un trágico accidente. Esta vez, tres vehículos colisionaron y un joven de 29 años murió a causa del violento impacto. Ocurrió a la altura de Castelli , durante la madrugada de este sábado.

La muerte del joven se suma a la que ocurrió hace poco menos de 48 horas en la misma Autovía, pero a la altura de Brandsen, donde un hombre murió luego de chocar su camioneta contra un acoplado. Otra tragedia.

El múltiple choque durante la madrugada de este sábado se produjo a la altura de Castelli, en el kilómetro 176 . Y lo protagonizaron un Volkswagen Voyage, una Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180 , quienes por causas que están siendo investigadas terminaron en el cantero central de la Ruta que va hacia la Costa Atlántica.

Fuentes policiales confirmaron que Lucas Matos, quien manejaba el Voyage azul murió en el lugar, producto del fuerte impacto sufrido. De hecho, las imágenes que trascendieron luego del siniestro, el auto quedó irreconocible. Luego se sabría que la víctima fatal, residía en Castelli.

Personal médico de la localidad de Castelli se hizo presente en el lugar y constató el deceso de Matos. También confirmó que tanto María C. (conductora de la Ranger), y Gastón Maximiliano C. (conductor del camión) recibieron golpes leves y no hubo necesidad de trasladarlos hacia ningún centro asistencial.

Por lo pronto, investiga el caso la fiscalía de Castelli, dependiente del Departamento Judicial de Dolores y el caso quedó caratulado como " homicidio culposo" .

Horas previas a la triple colisión en Castelli, la Ruta 2 había sido escenario de otro trágico accidente. Un hombre de 66 años , contador público de la Ciudad, murió el jueves tras chocar la camioneta en la que viajaba a la altura de la localidad de Brandsen, sentido hacia Capital.

Fue contra el acoplado de un camión, cuando el rodado de gran porte estaba en la banquina a la espera de realizar una maniobra.

La víctima mortal viajaba como acompañante de la camioneta Volkswagen T-Cross, mientras que el conductor, un hombre de 60 años, terminó con heridas de consideración, sobre todo en los miembros inferiores, y fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Por su parte, el camionero, de 44 años, que se encontraba con el vehículo en la banquina de la Ruta 2, resultó ileso.

Fuente: Clarín