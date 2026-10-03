Tras el viaje a París, Jorge Macri se diferenció de Milei y pidió postergar el debate por la eliminación de las PASO

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se desmarcó este sábado de la agenda electoral del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del año próximo y señaló que prefiere discutir la eliminación de las PASO recién para 2031 . "Primero me gustaría que se trate en el Congreso el proyecto de ley de Ficha Limpia", afirmó .

El mandatario porteño participó esta semana de la comitiva de funcionarios nacionales y gobernadores que fue de la partida en la Argentina Week celebrada en París, donde junto con el Presidente buscaron inversiones para el país. A su vuelta, este sábado por la tarde concedió una entrevista radial en la que destacó la participación.

"El Presidente agradeció el gesto y presencia de los gobernadores, y de la voluntad que mostramos todos para no volver atrás , a la inflación desmedida, al déficit alto ni las relaciones con países que no convienen. Lo que se resuelva el año que viene es harina de otro costal, pero para el mundo es importante ver que no solo La Libertad Avanza, sino también el PRO y los gobernadores no quieren volver atrás", sostuvo Macri en diálogo con Radio Mitre .

Pero a pesar de esa voluntad conjunta que remarcó, cuando fue consultado respecto a si hubo conversaciones entre el Presidente y los gobernadores sobre las elecciones del año próximo, dijo: "Nadie del Gobierno nos pidió apoyo para la Reforma Electoral (que incluye la eliminación de las PASO). Es algo que hay que discutir en el Congreso, pero pienso que sería mejor discutirlo para las elecciones de 2031 y no para esta".

Y defendió: "Siempre pienso que las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen , porque eso parecería más bien teñido de lo que conviene en el momento ".

"Me gustaría que haya el mismo énfasis para discutir el proyecto de ley Ficha Limpia, para saber a quiénes elegimos y quiénes pueden integrar las listas. Veo más interés en discutir la permanencia o no de las PASO y no en discutir Ficha Limpia. Y no me parece bueno", marcó la cancha el mandatario porteño.

A su vez, también se lamentó sobre la situación económica que atraviesa el país: "Me preocupa la caída del consumo, como también le preocupa al Gobierno nacional, porque lo habla. La Argentina recuperó confianza internacional y orden en los números fiscales, pero en las ciudades hay menos demandas, más locales en alquiler, menos gente con prepagas...".

"No es fácil, porque no podemos recaer en la maquinita (de emisión); pero tampoco puede ser eterna la recesión . Por eso en la Ciudad bajamos impuestos, porque lo otro depende de Nación", justificó Macri.

Gracias, presidente Macron, por recibirnos en París y por este encuentro junto al presidente Javier Milei, los gobernadores y líderes del sector privado que participamos de la Argentina Week. Su liderazgo y el vínculo histórico entre Francia y la Argentina hacen de este… pic.twitter.com/3l2Ta9xWNs

En tanto, respecto a los movimientos políticos recientes de Patricia Bullrich, que fue candidata presidencial por el Pro en 2023 y que en los últimos días deslizó que medita presentarse para las de 2027, el jefe de Gobierno declaró: "No le tocó ganar y rápidamente salió a apoyar a Milei, por lo que tiene voluntad de tener grandes responsabilidades . Tiene decisión, coherencia y representa bien a la Ciudad en el Senado. Pero aunque haya buena relación con el Pro, ella está afiliada en La Libertad Avanza (LLA) ".

Por último, se refirió a una eventual alianza electoral del Pro con LLA en la Ciudad de cara a las elecciones: "Si vamos con LLA el año que viene será una discusión del año que viene".

Fuente: Clarín