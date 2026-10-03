Alfredo Cornejo: “Hoy en día, nadie identifica bien quién es la oposición a Milei”

El gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los trece gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei a París, para promocionar esta semana las inversiones argentinas en la Paris Week. Pero también está dispuesto a formar “una alianza electoral con el presidente Milei”, junto a otros de sus pares, para consolidar el camino de reformas en las elecciones presidenciales argentinas.

-Gobernador Cornejo , si usted tiene que vender Mendoza en Paris Week, ¿Qué tiene para ofrecer?

-Muchísimo, pero no podemos estar ajenos a las condiciones macroeconómicas del país. Una provincia por competencia y por potente que sea en su organización interna, depende de una macroeconomía estable. Y la Argentina está recién consolidando ese proceso, o en proceso de consolidarlo. Pero la estabilidad macro, de consolidarse, genera grandes beneficios a Mendoza en el futuro inmediato y en el mediato. También le genera grandes condiciones a inversores para invertir en Mendoza.

-Usted tiene el gas seco de Vaca Muerta, ¿no?

-Compartimos la formación geológica con Neuquén. Sólo que se desarrolló en el sur de la formación geológica, no en el norte, alrededor de Añelo. Pero viene corriéndose hacia el norte esa formación.

-¿Ustedes la van a utilizar en esta gira o no?

-Efectivamente. De hecho, hay concreciones ya. Hay 5 perforaciones contratadas para fin de año, convenidas: 3 que hace YPF y 2 que hace Quintana TSB. Una empresa que ha tomado áreas, que antes eran de YPF para el convencional y para el gas, para el almacenamiento del gas y que está incursionando en el no convencional en esas áreas. Serían del norte de la formación geológica, del sur de la provincia de Mendoza, alrededor de Malargüe, en el límite entre Neuquén y Mendoza.

-¿Cuál es la diferencia entre esta Paris Week y la de Estados Unidos?

-Creo que en Estados Unidos se trabajó bien y si bien quedó empañado, por motivos ajenos a la visita, se dio una buena impresión. Porque que los gobernadores compartan la delegación ayuda a mostrar gobernabilidad y certidumbre a futuro. Eso es un dato muy relevante para un gobierno argentino, que siempre está auscultado de si va a poder ser reelecto, si dependemos de una persona para mantener las reformas estructurales.

-Ustedes son los garantes de la gobernabilidad, si no ha sido reelegido Milei, del mediano y largo plazo.

-Creo que buena parte de los gobernadores queremos que continúe este proceso.Tenemos la obligación de ser garantes de un proceso que se consolida en el tiempo. La Argentina no puede estar en el péndulo de que reformas estructurales se inician y no se termina, sin que se den resultados concretos. Para eso, sin duda alguna, se necesita tiempo. Sueño con un país que dé esa normalidad. Sueño con un país donde la Argentina tenga un programa de estabilidad macro, de recepción de inversiones,sin que hayan dudas al respecto en el futuro. Me parece que no es tan difícil que, a partir de las reformas del presidente Milei, eso ocurra, en un futuro mediato.

-¿Ha cambiado el humor económico y político en la Argentina en las últimas semanas?

-Creo que cualquier reforma estructural de la economía produce reacomodamiento de los sectores. Estamos en medio de ese proceso. Y hay sectores, muchas pymes que están sufriendo esa situación.Impacta en el humor político y social. Pero también es cierto que estas modificaciones a la estructura económica argentina deben hacerse, para sanear lo que estaba mal. Ahora el desafío es que no haya perdedores. Que hayan muchos más ganadores que perdedores de estas reformas estructurales.

-¿ Milei va a pagar el precio de esta reforma, como les pasó a todos los que la intentaron?.

-Esa pregunta no sabría responderla. Estamos en mitad de camino. Si el Gobierno, lo dije en el 2025, en las elecciones de medio término y lo reitero con mucha más convicción ahora, si tiene alianzas con 10, 12 gobernadores, puede consolidar ese rumbo. Y desde el punto de vista electoral, político , consolidar el rumbo es importante para el país, no sólo para el presidente Milei. Hoy hay una muy buena expectativa en el exterior de Argentina. Estas comitivas creo que pueden auscultar eso. Entiendo que una buena alianza del gobierno, sólida, confiable,con varios gobernadores, puede consolidar el rumbo del país.

-Esa alianza de la que usted habla, ¿son gobernadores que pueden ser de diferentes partidos? ¿Va a ser una alianza con Milei, de gobernadores del Pro, peronistas, radicales como usted?

-Yo creo que sí, que son de distintos partidos. Son los que venimos colaborando en el Congreso, con muchas de las leyes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Donde confluyen gobernadores como Frigerio, Nacho Torres, los gobernadores del norte, como Catamarca, Salta y gobernadores radicales.

-Usted fue presidente del Partido Radical. Los radicales no son ni muy versátiles ni muy pragmáticos, como usted, a la hora de las alianzas. ¿Qué es lo que lo atrae a usted de un personaje como Milei?.

- Tengo una respuesta. Es una pregunta muy radical, muy de radical.

Primero, el radicalismo hoy día tiene gobernadores muy pragmáticos. Tanto el gobernador Sadir, como Valdés, como Pullaro, como Leandro Zdero, son dirigentes políticos muy pragmáticos. Hace mucho que el radicalismo no tenía 5 gobernaciones. Hemos sabido, en un deterioro del radicalismo, consolidar nuestras administraciones. Independiente de sus declaraciones, el presidente Milei posa de antipolítico y eso es antirradical, es antiperonista, es anti Pro, anti partidos tradicionales y construyó un partido propio. Pero hoy Milei es un político, como cualquiera, en el sentido del ejercicio del poder y demás. Que tenga declaraciones antipolíticos, antirradicales, yo miraría el rumbo. El rumbo es parte de lo que el radicalismo quería en Cambiemos. Una economía menos regulada, más abierta, un Estado más inteligente. Creo que tiene más cosas para explicar: el mensaje de que se iba a dolarizar, eliminar el Banco Central y hoy el peso está apreciado y el Banco Central está fortalecido.

-¿Usted cree que el “riesgo Kuka”, como dice Milei, existe o es un falso fantasma?

-El riesgo político a una regresión al populismo del kirchnerismo, existe. En reuniones con empresarios, el gobernador Kicillof ha dicho que dejaría sin efecto el RIGI. En reuniones con periodistas ha dicho eso. No lo ha hecho tan público. Ahora, cuando fue a Nueva York, no respondió a esa pregunta. Ese riesgo existe. En la medida que haya alternancia y haya democracia en Argentina, yo creo que hay que eliminar ese riesgo. La mejor forma de eliminar ese riesgo no es solo un triunfo electoral de Milei, sino un sólido acuerdo político, que hoy los gobernadores, 10, 12 gobernadores, pueden consolidar. Acerca de que el país no cambie sustantivamente de los lineamientos generales que hoy tiene.

-¿Esta alianza se va a consolidar en París?

-No creo. Me parece que eso es más una especulación periodística. Pero la verdad que nunca hubo ninguna propuesta de reunión para hablar de estos temas, o por lo menos yo no la conozco.Los gobernadores , con los que he hablado, ninguno la conoce. Lo que sí hay es una clara intención del jefe de gabinete, Diego Santilli de tener una foto de apoyo al gobierno nacional en esta gira y tener 12, 13 gobernadores en este lugar. Los gobernadores son los que tienen los permisos en materia de gas, de petróleo, de minería, las facultades. No es un tema menor a esos efectos. Y ese fue el pedido de Diego Santilli, diciendo en nombre del gobierno:” aquí estamos para colaborar en eso”. Estamos haciendo un gesto de apoyo al Gobierno y al rumbo. Pero también estamos haciéndo un gesto de apoyo a que necesitamos crecer en estas actividades pero también en otras. Insisto que el crecimiento que ha tenido Argentina es desparejo.

-Hay dos cosas importantes que van a pasar en este viaje. Una, es cómo van a presionar a Milei ustedes por el presupuesto de 2027 . También están las PASO. Para usted, ¿debe haber o no debe haber PASO?

-Creo que las PASO no han sido mal sistema cuando se las han usado. En Mendoza, todos los partidos usaron las PASO. A nivel nacional se han usado pocas. Yo recuerdo el 2019, la elección presidencial, había 6 fórmulas y ninguna de las 6 compitió las PASO, con lo cual fue una encuesta muy cara. Yo creo que es un buen sistema, pero si los partidos no las usan, se transforma en inocuo, con un gasto innecesario. O lo que es peor, un retroceso.

- ¿Está a favor o en contra de las PASO?

-Como concepto, creo que es un buen sistema. Pero si los partidos no lo usan, no veo mal suspenderlo, como ya se suspendió en la elección del 2025. Ahí varios de nosotros apoyamos esa suspensión, no eliminación.

-Históricamente se dice que cuando un gobierno quiere modificar la ley electoral es porque no le va muy bien, ¿usted comparte ese concepto?

-Modificar las reglas de juego siempre trae suspicacias. Eso no lo voy a negar. Siempre se genera esa sospecha. El Gobierno tiene posibilidades de ganar esta elección y no descarto alguna posibilidad de perderla, con PASO o sin PASO. Lo que la economía no resiste es hacer una encuesta, , sin que haya PASO, sin que haya competencia en la PASO, porque afecta a la gobernabilidad económica, como pasó en el 2019.

-¿Cómo ve usted la oposición a Milei? ¿Usted imagina al peronismo separándose del kirchnerismo y diciendo “hemos vuelto a ser peronistas”?

- El descontento, la desconfianza hacia las instituciones está generando una fragmentación política muy amplia. Los oficialismos lo resuelven cuando están en el gobierno, unificando sus posiciones. Pero las oposiciones tienden a la fragmentación. A mí me parece que hoy día nadie identifica bien quién es la oposición a Milei. Sigue responsabilizándola, sigue viéndola a Cristina como la única oposición, si la tendría que configurar en una persona. Y Cristina realmente no puede ser candidata. Está firme una condena, no puede ser candidata. Con lo cual hoy día la oposición está dispersa. Según cómo salgan las elecciones, creo que en el futuro va a seguir siendo disperso. Y el peronismo está sufriendo, peronismo/kirchnerismo, porque en realidad sigue siendo lo mismo. Porque la influencia de Cristina sigue estando sobre Kicillof, sigue estando sobre el peronismo.

¿Usted cree que sería mejor sin control de cambios, sin cepo, con el dólar flotando libremente? Porque cuesta mucho mantener el dólar así.

-Exactamente. Yo creo que el óptimo de la Argentina es que haya un dólar absolutamente libre. Pero también me pongo en el lugar del gobierno y el que se quemó con leche, ve la vaca y llora. Es difícil esa alternativa, pero es una alternativa a la que la Argentina tiene que ir.

-Argentina no crece. No aumenta el consumo, se anuncia una recesión, según JP Morgan. Milei ha comenzado a perder popularidad, no está probablemente garantizado que gane. ¿Por qué van a venir los inversores?

-Yo diría que sí Argentina ha crecido. Pero su crecimiento es desparejo. Hay sectores que han crecido notablemente, que son los que están asociados a la energía, al gas, al petróleo no convencional, en parte a la minería, incipientemente, porque es un proceso que está iniciándose. Pero no ha crecido en sectores, que es el gran desafío a futuro. Ellos son la agroindustria más vinculada a los alimentos, a las bebidas. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, necesitamos que crezcan en materia de alimentos, de producción de alimentos, de industrias vinculadas a eso. Argentina tiene un desafío, que es que crezcamos en todos los sectores, no sólo en gas, petróleo no convencional, minería. Mendoza, mi provincia, Córdoba, Santa Fe, provincias grandes, necesitan de ese crecimiento.

-¿Cómo debe abordar Milei el mediano y el largo plazo, para que los inversores no desconfíen?

-Mi recomendación es no torcer el rumbo. Pero sí consolidar y dar confianza, en alianzas políticas estables y permanentes.

-Si Milei no gana, como las encuestas en estos días están dando, ¿Ustedes van a asegurar que los RIGI no se toquen o están expuestos a la inseguridad jurídica argentina?¿ Qué gana otro y lo primero que hace es tocar los RIGI porque son demasiado generosos?

-No conozco encuestas que digan que no gana. Lo que conozco son encuestas donde el Gobierno ha bajado en la consideración popular. Sí creo que los gobernadores que hemos apoyado estas reformas, tenemos que ser garantes en cualquiera de las opciones. Hoy descarto que Milei pierda. Pero en cualquiera de las opciones, tenemos que ser garantes de que el RIGI no se tire para atrás, que todo lo que se aprobó en el congreso en materia regulatoria no se eche para atrás. Tenemos un papel en el futuro muchos de los gobernadores que hemos apoyado.

-¿Milei tiene un problema con su carácter, con sus malas palabras, que le genera impopularidad y afuera un problema de credibilidad?

-Para lo primero tengo una respuesta. Para lo segundo, no me atrevo a una respuesta categórica. Creo que el carácter de un presidente lo supera el proceso. Pero si las ideas son las correctas para que el país crezca, los temas de carácter son secundarios. Para la credibilidad afuera, hay distintos indicadores. El riesgo país es preocupante. Yo no se lo atribuiría a Milei. Se lo atribuyo más bien a la historia de la Argentina. Sí creo que el presidente Milei puede generar mayor credibilidad, con alianzas estables, que le den mayor gobernabilidad. Esta visita a París es una oportunidad, como lo fue en Nueva York, y como lo será en el futuro de aquí a las elecciones, que es mantener unas sólidas alianzas que sostengan el rumbo.

Alfredo Cornejo nació el 20 de marzo de 1972 en Eugenio Bustos en Mendoza. Estudió Ciencias Políticas y Administración en la Universidad Nacional de Cuyo. Es por segunda vez el actual gobernador de Mendoza para el período 2003-2027. Es el primer mandatario provincial reelecto de forma no consecutiva. Casado y divorciado, tiene dos hijos. Fue diputado nacional, presidente del Comité Nacional de la UCR y senador nacional por Mendoza.

Un líder. Sarmiento y Winston Churchill.

Un libro. Una breve historia de casi todo de Bill Bryson.

Un recuerdo: El nacimiento de mis hijos.

Una pasión: Ir a la cancha a ver a mi equipo.

Un deseo: Que Argentina crezca sostenida y equilibradamente, salvando vaivenes ideológicos.

Un desafío: Dejar cambios estructirales que sirvan a la vida de los mendocinos.

Periodista,

Fuente: Clarín