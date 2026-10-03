El CASI y un triunfo en el clásico que lo empuja a ir por todo: festejo con los hinchas y el sueño de cortar la racha

Hinchas y jugadores del CASI, mezclados y apiñados contra el ingoal de la calle Darragueira , cantan, saltan y bailan. Disfrutan merecidamente el triunfazo conseguido en La Zanja: 18-13 . Unos doscientos tuvieron la iniciativa de largarse a festejar, pocos segundos después eran cuatrocientos y luego unos quinientos o seiscientos. Y tal vez más. Hay chicos, mujeres, gente grande, hombres que peinan canas, hombres que ya no peinan nada. Todos exteriorizan, con igual entusiasmo, la incomparable felicidad por ganar el clásico de todos los tiempos , válido, en este caso, para asegurar la clasificación a los play-offs. Fiesta completa, entonces.

Apenas concluyó el partido, caliente como siempre, tenso como es habitual, y dramático, como pocas veces, se desató el carnaval en ese rincón de la cancha . Un carnaval de banderas. Un recital de covers de tribuna ( “Vamos la Acadé… Vamos la Acadé…”, “Qué lo llevan adentro, cómo lo llevo yo…” ), de dedicatorias ( “El que no salta, es de Boulogne, “un minuto de silencio…” ). Y con la clasificación en el bolsillo, crece la ilusión, el sueño del ansiado título que se le niega hace ya veintiún años: “Para ser campeón, hoy hay que ganar” .

El Atlético de San Isidro , el club más ganador del rugby de Buenos Aires, va despertando del largo invierno de frustraciones, salpicado por alguna que otra primavera breve. Ya se metió en las semifinales por segundo año consecutivo y, en esta ocasión, no se trata de un éxito aislado, la Intermedia y la Preintermedia, también accedieron al selecto grupo de los cuatro aspirantes al campeonato. Hugo García , el pilar derecho, de excelente primer tiempo y relevado en el segundo, interrumpió el festejo y reflexionó para LA NACION : “Esto es el resultado de la construcción que venimos haciendo, de un proceso largo. Hoy, con esta victoria, conseguimos el objetivo de volver a clasificarnos . Y voy a decir lo mismo que dije el año pasado: primero, debíamos clasificarnos y ahora, vamos por todo”.

Más héroes de la victoria se suman al carnaval. Ignacio “Buque” Torrado , a los saltos, llega abrazado a Ignacio Larrague, una de las figuras. Benito Paolucci inicia una nueva canción y varios lo siguen. Ya no es posible retener a Hugo García , de gran rendimiento: “Es la motivación de mis compañeros y amigos que tengo al lado”, rubrica emocionado. Una cebra inflable se agita al compás de la diversión. Aparece Junior Murgier , el entrenador, pero le cuesta llegar al centro de la fiesta por los abrazos y las felicitaciones. El wing Santiago David , con un vendaje en la cabeza, se olvida del corte y también salta y canta. Como el debutante en estos partidos únicos: el pilar Joaquín Domínguez , que ingresó en el último tramo con la difícil misión de aguantar los embates de un SIC enfurecido, en busca del try de la remontada. “Qué alegría. Estuve mucho tiempo afuera y la semana de los clásicos era la más dura de todas. ¿El partido? Durísimo, pero este equipo nunca baja los brazos . Hay que disfrutar esto, el CASI es un club increíble y este es un grupo de la c… de la lora, Perdón, pero es así”.

Felipe Hileman , autor del primer try, y Juan Akemeier , quien anotó el segundo y último, forman una especie de comparsa. Son felices como los chicos con juguete nuevo. “Vamos a disfrutar un poco”, dice el eficiente fullback, que marca tres factores del juego como determinantes: “La disciplina, la defensa y cuanto tuvimos que facturar, facturamos”.

El CASI se hallaba en una posición de privilegio en la tabla y, a su vez, muy incómoda. Marchaba segundo, con el resto de los aspirantes a la postemporada demasiado cerca y con el fixture más complejo de todos: Belgrano, SIC, Newman y Alumni . La semana pasada, el Atlético derrotó al Marrón gracias a una abrupta reacción y ahora sumó cuatro puntos contra el clásico adversario y jugando uno de los partidos más firmes desde el punto de vista defensivo. “Empezábamos perdiendo y esta vez marcamos primero” , apunta Ignacio Larrague, resumiendo en esa frase la mejoría del equipo. Por méritos propios y un juego cada vez más sólido, el CASI se halla, ahora, en una posición de privilegio. Y ya no corres riesgos . Se aseguró un lugar en las semifinales. Por eso el carnaval de banderas, de cantos, de dedicatorias. Por eso el sueño de campeón que se acrecienta.

Para un partido inolvidable, un festejo inolvidable.

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Fuente: La Nación