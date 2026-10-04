Horror en Villa La Angostura: atacó a su pareja, asesinó a su hija de tres años y quedó internado

Una niña de tres años fue asesinada en una vivienda de Villa La Angostura, en la cordillera de Neuquén, mientras su padre, que quedó detenido por el crimen, agredía durante una pelea a su pareja que es la madre de la nena.

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, quedó internado bajo custodia policial luego de sufrir una grave herida en el cuello que se habría provocado tras el ataque. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Neuquén.

Según las primeras averiguaciones de los investigadores, la nena había llegado a la localidad junto a su madre desde la localidad rionegrina de Lamarque para visitar al agresor, quien vive actualmente en la ciudad neuquina de Villa La Angostura donde se produjo el crimen.

En medio de una discusión, el acusado habría agredido a su pareja y luego atacado a la niña con un arma blanca. La mujer consiguió salir de la casa por una ventana y recibió asistencia de un vecino.

Por su parte, las autoridades, citadas por el sitio Río Negro, indicaron que el ataque fue cometido este sábado alrededor de las 18:30, en el interior de una vivienda sobre Avenida Siete Lagos.

El sospechoso, en tanto, fue trasladado al hospital local y posteriormente derivado a San Martín de los Andes por la gravedad de su lesión. Permanece internado y, debido a su estado de salud, todavía no se realizó la formulación de cargos.

Las autoridades indicaron que no fue dado de alta "ante la gravedad de una lesión que presentaba" y mencionaron la hipótesis sobre que "se habría autolesionado tras agredir a la niña" . Aguardan su evolución médica para formular los cargos en su contra.

Además, en el marco de la investigación, los peritos trabajaban en la vivienda para reconstruir lo sucedido. Personal de Criminalística y Policía Forense levantó elementos que podrían ser relevantes para la causa, mientras que también se realizó la autopsia de la víctima.

El fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, encabezan la investigación.

La causa, según fuentes de la investigación, analiza un homicidio doblemente calificado , tanto por el vínculo entre el acusado y la víctima como por la hipótesis de que el crimen pudo haber buscado provocar sufrimiento a la madre de la niña.

El agente de la Justicia requirió al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial la realización de la autopsia a la víctima. Además, pidió autorización a un juez de garantías para allanar esta mañana la vivienda donde ocurrió el hecho, con el objetivo de buscar el arma homicida, teléfonos celulares, ropa, rastros relacionados y cualquier otro elemento de interés para el caso, indicó la prensa local.

Fuente: Clarín