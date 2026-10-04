“Una fuerza divina”: la emoción de Carla Pereyra al ver cantar a Céline Dion en París junto a Diego Simeone

París se convirtió esta semana en el epicentro de un fenómeno artístico y emocional de alcance global. Céline Dion , tras cuatro años de ausencia forzada por el diagnóstico del síndrome de la persona rígida, retomó su lugar en el escenario del Plenitude Arena . Entre el público, Carla Pereyra vivió la experiencia junto a su esposo, Diego “Cholo” Simeone . La modelo expresó su admiración a través de sus redes sociales, donde escribió: “Ayer, en París, vi a una mujer con una fuerza interior que parece divina ”. Pereyra subrayó que la voz de la cantante, su coraje y su resiliencia tras años de dolor físico y emocional transformaron su percepción personal sobre el compromiso con la vida . Según la modelo, el regreso de la intérprete al contacto directo con sus seguidores constituye un ejemplo de superación.

La artista canadiense, de 58 años, sorteó una etapa de alta complejidad médica desde 2022. Su condición, caracterizada por rigidez muscular y complicaciones neurológicas , obligó a una pausa prolongada en su carrera. No obstante, el inicio de su residencia de 16 conciertos en la capital francesa consolidó su retorno. La preparación para este ciclo incluyó fisioterapia, tratamiento inmunológico, terapia vocal y una rutina física estricta . Dion detalló a la revista Harper’s Bazaar que su entrenamiento físico semanal consistió en tres sesiones de pilates de 90 minutos y dos jornadas de clases de ballet . La cantante calificó este proceso como una fuente de orgullo personal , al reconocer que su cuerpo logró límites que anteriormente parecían inalcanzables.

La primera presentación oficial de este regreso ocurrió el 12 de septiembre. Durante el recital, la artista mostró una evidente vulnerabilidad ante una audiencia que agotó las localidades disponibles con meses de antelación. “ Me prometí no llorar, pero no cumplo mis promesas . Estoy muy feliz de verlos a todos ”, confesó Dion ante miles de espectadores. Este ciclo de presentaciones en el Plenitude Arena no solo representa un hito artístico, sino también un motor económico relevante para la región, con proyecciones de impacto financiero que alcanzan los mil millones de euros para el territorio francés. La respuesta del público fue masiva, al punto de motivar la apertura de diez fechas adicionales programadas para mayo de 2027 .

Pereyra hizo énfasis en la forma de ser de la cantante: “Siempre he admirado en Céline su elegancia, su autenticidad y su forma de honrar un amor único y eterno ”. Para la esposa de Diego Simeone, la experiencia resultó reveladora, al punto de llevarla a reflexionar sobre la importancia de la gratitud y el cuidado del entorno afectivo . El texto publicado en Instagram por la modelo destaca la capacidad de la música para generar cambios internos profundos: “ Hay experiencias que te cambian como mujer . Esta ha sido una de ellas ”. La artista, por su parte, sostuvo ante la prensa que su conexión con los fans nace de su transparencia como un libro abierto ante las alegrías y las tristezas que componen el ciclo vital. Dion reafirmó que la aceptación de su diagnóstico transformó su perspectiva, al convertir la convivencia con el dolor en su principal razón de vivir .

El despliegue en París incluyó gestos simbólicos, como el cambio de nombre de una estación de subte cercana al recinto , la cual fue decorada con fragmentos de canciones emblemáticas de la artista. La logística de seguridad y el interés de la prensa internacional rodearon cada movimiento de la cantante, quien se hospedó en el hotel Royal Monceau. Mientras tanto, la demanda de tickets fue tan elevada que registró cifras de hasta nueve millones de intentos de compra anticipada .

Este escenario ratifica la lealtad inquebrantable de una audiencia que acompañó a la intérprete durante el periodo más crítico de su salud . En palabras de la propia Dion, el sostén brindado por su público resultó fundamental para sostener este proyecto . La artista concluyó su primera noche en el escenario parisino con una frase que resumió su sentir tras el largo periodo de inactividad técnica: “ Muchas gracias, acabo de cumplir un sueño ”. La velada dejó una marca indeleble tanto en sus seguidores como en figuras cercanas a la escena pública argentina que presenciaron el evento desde la platea.

Fuente: La Nación