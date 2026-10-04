Albañiles coinciden: aplicar malla de fibra de vidrio en las grietas de la pared es la solución para que no vuelvan a abrirse

Cuando se habla de la construcción , cada albañil tiene su secreto o truco según la obra que se necesite hacer. Uno de ellos consiste en colocar una malla de fibra de vidrio sobre una grieta o fisura en la pared , un método que ayuda a reforzar la superficie y evita que vuelvan a aparecer con el paso del tiempo.

Este material ayuda a distribuir las tensiones superficiales y a reforzar la reparación . Sin embargo, el resultado depende del tipo de grieta, del estado de la pared y de los productos que se utilicen.

Para reparar una fisura superficial en una pared interior, es importante preparar la superficie y respetar los tiempos de secado de cada material.

La malla funciona como un refuerzo que ayuda a distribuir las pequeñas tensiones que se producen en la superficie.

De esta manera, puede disminuir el riesgo de que una fisura superficial vuelva a marcarse en el mismo lugar . Entre sus principales ventajas están:

La malla de fibra de vidrio puede ser útil para reparar fisuras finas y superficiales en revoques o placas de yeso , siempre que la superficie esté firme y se utilice un sistema compatible.

De todas formas, antes de hacer el trabajo es importante saber la diferencia entre una fisura superficial y una grieta relacionada a la estructura que puede presentar estas características:

En estos casos, lo más recomendable es consultar a un profesional para identificar la causa antes de taparla. Cubrir una grieta sin resolver el origen del problema puede ocultar el daño, pero no su avance.

Fuente: TN