Horror en Berazategui: hallaron ahorcada y con signos de abuso sexual a una nena de 11 años y detuvieron a cuatro familiares

Una nena de 11 años llamada Nerea Geraldine Pereira fue hallada ahorcada en el baño de su casa. Se le detectaron golpes y signos de abuso sexual .

Por el caso, hasta el momento, fueron detenidos la madre, la abuela y dos tíos de la víctima. A la vivienda, situada en la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, en Berazategui , llegó la Policía tras un llamado al 911 .

Cerca de las 2 de la mañana , el Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar tras un llamado a la línea de emergencias. Una vez en el lugar, constataron que la menor había fallecido y, según reportaron, su abuela, Mónica Villalba , la encontró en el baño.

El cuerpo de la nena fue hallado en posición fetal en el piso cuando llegaron los primeros investigadores. Uno de sus familiares lo habría movido previamente , sospechan.

En un principio, el caso era sospechado como suicidio , pero exámenes preliminares de la autopsia , se revelaron signos compatibles con golpes y abuso sexual de antigua data.

Según reportó TN , la Justicia indaga sobre un posible abandono de persona seguido de muerte.

La fiscalía de la UFI N°3 , mientras tanto, ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui se hiciera cargo de la causa y ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno más cercano de la víctima.

Las autoridades, además, dieron a conocer las identidades de los detenidos. Ellos son Rocío Pereira , su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez .

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia .

Fuente: Clarín