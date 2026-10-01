Casona de Barreda: La Justicia determinó que sus sobrinos no son herederos de la propiedad

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió que Mariana y Tomás Arreche, sobrinos de la esposa de Ricardo Barreda, no podrán ser considerados herederos en el proceso de expropiación de la histórica casona de calle 48 N° 809, donde ocurrió el cuádruple femicidio.

El tribunal revocó una decisión previa que, en abril de 2025, los había incorporado al expediente como parte interesada.

El conflicto por la herencia

Mariana y Tomás Arreche se habían presentado en la causa de expropiación y habían acompañado documentación relacionada con la sucesión de Gladys Elena Margarita Mac Donald, quien era cotitular registral del inmueble junto con Barreda.

En abril de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata había aceptado su incorporación al expediente. Sin embargo, la Provincia apeló la decisión y sostuvo que los Arreche no tenían derechos hereditarios sobre Mac Donald.

La Cámara hizo lugar al planteo del Fisco bonaerense y dejó sin efecto la incorporación de ambos al proceso.

El antecedente que tuvo en cuenta la Cámara

Uno de los fundamentos centrales fue una resolución dictada el 4 de julio de 2024 por el Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata.

En aquella decisión se había establecido que Emilio Tomás Arreche y Mariana Arreche no eran herederos de Gladys Mac Donald ni de Adriana y Cecilia Barreda, las hijas asesinadas por Barreda.

Según la documentación analizada en el expediente, el parentesco de los Arreche con Mac Donald alcanzaba el quinto y sexto grado, por encima del límite establecido legalmente para la sucesión.

Además, ambos habían sido declarados herederos de Elena Arreche, madre de Gladys Mac Donald y suegra de Barreda. Sin embargo, esa condición no les otorgaba derechos hereditarios sobre Mac Donald.

Qué resolvió la Cámara

Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que no existían elementos suficientes para incorporar al proceso de expropiación a personas que no tenían la condición de herederos de la titular del inmueble.

De esta manera, hicieron lugar al recurso presentado por el Fisco bonaerense y revocaron el punto 3 de la resolución dictada el 22 de abril de 2025.

También establecieron que las costas deberán ser afrontadas por la parte vencida.

Una expropiación que lleva 13 años

El proceso de expropiación directa de la casona comenzó en 2013 y todavía no llegó a una resolución definitiva.

Según explicó Gustavo Rapalini, socio del estudio que representa a los herederos de las víctimas de Barreda, el expediente regresará a primera instancia.

Allí continuará el trámite relacionado con la expropiación y la indemnización correspondiente a los herederos legítimos. De todos modos, todavía deben atravesarse distintas instancias judiciales antes de que esa etapa pueda concretarse.

La casona del cuádruple femicidio

La propiedad de la calle 48 quedó asociada para siempre a uno de los crímenes más recordados de la historia policial argentina.

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó allí a su esposa Gladys Mac Donald, a su suegra Elena Arreche y a sus hijas Adriana y Cecilia Barreda.

El odontólogo fue condenado a prisión perpetua. Pasó sus últimos años en un geriátrico de José C. Paz y murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años.