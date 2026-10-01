Entraron armados, ataron al dueño y huyeron con dólares en un comercio de Santa Cruz

Cuatro hombres encapuchados y armados ingresaron el martes por la noche a un comercio de Pico Truncado, en Santa Cruz , donde redujeron a los integrantes de una familia , ataron al propietario y se llevaron dinero en distintas monedas antes de escapar en un vehículo. El episodio es investigado como robo calificado y hasta el momento no se informó el monto total del botín.

El asalto ocurrió en Especias Agustín, un local situado sobre la calle Perito Moreno al 100, en el barrio Gregores. La intervención policial comenzó cerca de las 21:20, luego de que el Centro de Monitoreo Local alertara sobre un presunto robo en curso, según La Opinión Austral .

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los sospechosos entraron con el rostro cubierto , armas de fuego , guantes y equipos portátiles de comunicación . Una vez dentro, sometieron a las personas que estaban en el comercio y en la vivienda ubicada en el mismo inmueble, mientras revisaban distintos ambientes en busca de efectivo.

Una de las víctimas fue obligada a permanecer en el suelo y quedó inmovilizada con un precinto. El dueño del local, en tanto, fue llevado hacia una habitación de la parte trasera. La secuencia incluyó amenazas y exigencias de dinero , mientras los asaltantes recorrían el negocio y la casa.

Los investigadores determinaron que los delincuentes se apoderaron de un sobre que contenía dólares estadounidenses y moneda chilena . También se investiga el faltante de pesos argentinos, aunque las autoridades no precisaron todavía la cantidad sustraída ni el valor total de lo robado.

Mientras el grupo permanecía en el inmueble, la esposa del propietario consiguió salir y pedir ayuda . La presencia policial habría precipitado la retirada de los asaltantes, que dejaron al comerciante atado antes de abandonar el lugar.

De esa manera, escaparon en un automóvil rojo que estaba estacionado en las cercanías. Esa información forma parte de las medidas que desarrollan los investigadores para establecer el recorrido del vehículo y determinar si fue utilizado exclusivamente para la fuga o si tuvo participación previa en la planificación del ataque.

Tras el robo, cuatro personas recibieron atención médica y fueron trasladadas al hospital local. La Policía de Santa Cruz informó que las víctimas presentaban lesiones leves, un dato que quedó incorporado al expediente judicial abierto por el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Comisaría Segunda de Pico Truncado , la División Gabinete Criminalístico y la División Investigaciones Local. Los equipos policiales recolectaron elementos que podrían resultar útiles para la causa y secuestraron material destinado a peritajes.

Las cámaras de videovigilancia son una de las principales fuentes que analizan los investigadores. Las imágenes podrían permitir precisar la hora de llegada de los atacantes, el tiempo que permanecieron dentro del inmueble, el trayecto que siguieron después del asalto y las características del vehículo señalado en la fuga.

Una línea bajo análisis busca determinar si el robo podría vincularse con otros episodios registrados esa misma noche en la ciudad. De manera extraoficial, surgieron referencias a un posible asalto contra el dueño de otro comercio, en inmediaciones de la avenida 13 de Diciembre y Pueyrredón, además de un tercer hecho de características similares.

Sin embargo, la Policía no confirmó que esos casos formen parte de una misma secuencia ni que hayan sido cometidos por los mismos sospechosos. Esa hipótesis dependerá del cotejo de testimonios, registros fílmicos, rastros y otros elementos obtenidos en cada escena.

La causa quedó en manos de la Secretaría Penal de turno. Las medidas en curso apuntan a identificar a los cuatro autores, localizar el automóvil utilizado para la fuga, establecer el origen de la información con la que habrían actuado y precisar las características del dinero robado.

Fuente: Infobae