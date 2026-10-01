Allanaron un aguantadero y un joven de 19 años se metió una bolsita en la boca: murió en el hospital

Un joven murió este martes en la ciudad de Posadas tras ingerir una bolsita que habría contenido clorhidrato de cocaína. Apenas los agentes de la Policía de Misiones irrumpieron en su casa para cumplir una orden de allanamiento, la víctima metió en su boca el envoltorio con la droga y a los pocos minutos sufrió una descompensación de la que no pudo recuperarse pese a su inmediato traslado al hospital.

Lo que parecía un procedimiento sin mayores complicaciones para la Policía, ya que debían irrumpir en el búnker de ladrones de poca monta, terminó de la peor manera .

La víctima comenzó con los primeros síntomas instantes después de ingerir la sustancia y la expulsión de un líquido rojizo por la boca aceleró su traslado a un centro asistencial.

Una investigación por robos llevó a los policías hasta una vivienda de la avenida Comandante Espora de Posadas, un lugar que funcionaba como aguantadero de un grupo de delincuentes que cometía robos en viviendas de la zona y luego comercializaba parte de lo sustraído.

Este martes a las 6.30, agentes de la comisaría 3ra., junto a la Dirección de Investigaciones y el Grupo de Intervención Rápida (GIR), allanaron el lugar con presencia judicial y un testigo.

Cuando los policías entraron tras romper la puerta de acceso, notaron que un joven ocultó en su boca una bolsa pequeña, aunque no sospecharon que podría tratarse de droga.

Unos minutos después comenzó a descompensarse y expulsó un fragmento de polietileno con restos de una sustancia que podría tratarse de cocaína, además de manchas rojizas que serían de sangre.

El joven fue trasladado de urgencia en un patrullero al Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, de Posadas, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación durante casi una hora, pese a lo cual se produjo la muerte.

Los síntomas indicaban una posible sobredosis , detallaron en el centro asistencial.

A media mañana, la víctima fue identificada por la Policía de Misiones como Leonel Acosta (19) y no se informó si ya registraba detenciones por robos y hurtos.

En la vivienda donde estaba el joven, la Policía secuestró varios televisores y otros elementos cuya procedencia ahora se investiga.

La Justicia dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará una autopsia para establecer qué sustancia ingirió la víctima.

Además, se solicitó a los policías un detallado informe de lo sucedido en la propiedad al momento del allanamiento y el secuestro de la historia clínica en el hospital.

Fuente: Clarín