La Justicia resolvió que los sobrinos de la esposa de Barreda no son herederos de la casona del cuádruple femicidio

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió que Mariana y Tomás Arreche , sobrinos de la esposa de Ricardo Barreda , no podrán ser considerados herederos en el proceso de expropiación de la histórica casona de calle 48 N° 809 , donde ocurrió el cuádruple femicidio.

El tribunal revocó así una decisión previa que, en abril de 2025 , los había incorporado al expediente como parte interesada.

El conflicto se originó cuando Mariana y Tomás Arreche se presentaron en la causa de expropiación y acompañaron documentación relacionada con la sucesión de Gladys Elena Margarita Mac Donald , quien era cotitular registral del inmueble junto con Barreda.

En abril de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata había aceptado su incorporación al expediente y reconocido sus domicilios.

Pero la Provincia apeló . El Fisco sostuvo que los Arreche no tenían derechos hereditarios sobre Mac Donald y cuestionó que fueran incorporados como interesados en el trámite.

La Cámara terminó aceptando esos argumentos y dejó sin efecto el punto de la resolución que los había incorporado.

Uno de los principales fundamentos del planteo de la Provincia fue una resolución dictada el 4 de julio de 2024 por el Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata.

En aquella decisión se había establecido que Emilio Tomás Arreche y Mariana Arreche no eran herederos de Gladys Mac Donald ni de Adriana y Cecilia Barreda , las hijas asesinadas por Barreda.

Según la documentación analizada en el expediente, el vínculo familiar de los Arreche con Mac Donald alcanzaba el quinto y sexto grado de parentesco, por encima del límite legal previsto para la sucesión.

Además, los Arreche habían sido declarados herederos de Elena Arreche , la madre de Gladys Mac Donald y suegra de Barreda. Sin embargo, esa condición no les otorgaba derechos hereditarios sobre Mac Donald.

Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que no existían elementos suficientes para incorporar al proceso de expropiación a personas que no tenían la condición de herederos de la titular del inmueble.

Con esos argumentos, la Cámara hizo lugar al recurso del Fisco bonaerense y revocó el punto 3 de la resolución dictada el 22 de abril de 2025 .

La decisión también estableció que las costas deberán ser afrontadas por la parte vencida.

El proceso de expropiación directa de la casona comenzó en 2013 y todavía no llegó a su resolución definitiva.

Consultado sobre el fallo, Gustavo Rapalini, -socio del estudio que representa a los herederos de las víctimas de Barreda—, explicó que el expediente regresará a primera instancia.

Allí continuará el trámite para que, a 13 años de iniciado el proceso, los herederos legítimos puedan finalmente acceder a la indemnización correspondiente.

Sin embargo, Rapalini advirtió que todavía resta atravesar distintas instancias antes de que esa etapa pueda concretarse.

La propiedad de la calle 48 quedó para siempre asociada a uno de los crímenes más recordados de la historia policial argentina.

El 15 de noviembre de 1992 , Barreda asesinó allí a su esposa Gladys Mac Donald , a su suegra Elena Arreche y a sus hijas Adriana y Cecilia Barreda .

El odontólogo fue condenado a prisión perpetua y pasó sus últimos años en un geriátrico de José C. Paz . Murió el 25 de mayo de 2020 , a los 83 años.

Fuente: TN