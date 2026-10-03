Hasta qué hora siguen las tormentas este sábado 3 de octubre en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y anticipó una mejora de las condiciones durante la tarde de este sábado 3 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense , luego de las fuertes lluvias y tormentas que se registraron durante la mañana.

Hacia la tarde , las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva. El SMN prevé lluvias aisladas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% . La temperatura máxima llegará a 16°C y el viento continuará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche , el cielo estará mayormente nublado y ya no se esperan precipitaciones. La temperatura será de unos 14°C , con viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el peor momento del temporal quedará atrás durante la mañana , mientras que por la tarde las lluvias perderán intensidad y se espera una mejora progresiva del tiempo.

Según el pronóstico extendido del SMN , las condiciones mejorarán después de las tormentas previstas para este sábado.

Fuente: TN