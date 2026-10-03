Entre cánticos, pilotos de colores y agradecimientos a la Virgen: así viven los fieles la peregrinación a Luján

Miles de personas participan este sábado de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján , marcada por la lluvia y las bajas temperaturas. A pesar del mal tiempo, los fieles avanzan hacia la basílica para agradecer, pedir por sus familias y cumplir promesas.

La edición de este año se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” . La imagen peregrina de la Virgen partió a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, para recorrer los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. La celebración central será este domingo a las 7 de la mañana frente a la Basílica.

Entre los peregrinos hay personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con TN , Marisol, una de las tantas personas que peregrinan, contó que viajó desde Tres Lomas, a unos 500 kilómetros de Liniers, y recordó sobre la edición anterior: “Tuvimos que quedarnos en Rodríguez porque había una tormenta muy fuerte”.

Otra mujer, también de Tres Lomas, contó que su objetivo es agradecer: “Le voy a dar gracias a la Virgen por muchas cosas que me pasaron este año”, y agregó: “es milagrosa” .

El mal tiempo se repite como uno de los protagonistas de la jornada, aunque los peregrinos aseguran que no modifica sus planes. Un hombre que llegó desde Mar del Plata afirmó: “Es un privilegio estar nuevamente acá. Nos tocó un año más de lluvia, pero nada impide llegar a Luján” .

En ese sentido, una mujer de Pellegrini sostuvo: “Si llueve seguimos, es una bendición que nos hace Dios para llegar a la Virgen”. Otra peregrina, llegada desde Salto, aseguró que “el agua es bendición” y señaló que quienes hacen el recorrido por primera vez van a encontrar “la satisfacción de la fe” .

Esta edición también tiene un contexto particular: se realiza semanas antes de la visita prevista del papa León XIV a la Argentina , que incluirá una visita a Luján. La expectativa por ese encuentro también atraviesa la convocatoria de este año.

Las promesas y los pedidos personales también forman parte de la peregrinación. Una mujer de Saavedra contó que viajó “a pedir por toda la familia”, mientras que una peregrina de Sarandí, que participa desde hace cinco años, aseguró que llegar hasta la Virgen le genera “mucha emoción”.

Sobre el esfuerzo que implica recorrer cerca de 60 kilómetros bajo la lluvia, explicó: “Mandé una promesa que hasta el día que me quede en el camino voy a seguir” .

Con pilotines, paraguas y ropa impermeable, los peregrinos continúan su recorrido hacia Luján. Para muchos, la lluvia no representa un obstáculo, sino una parte más de una jornada atravesada por la fe, los agradecimientos y las promesas.

Fuente: TN