Encontraron muerto a un hombre en un campo inundado de Chaco y había una bicicleta junto al cuerpo

Un hombre fue encontrado muerto este martes, cerca de las 14.30, en un campo inundado de Resistencia, Chaco . El cuerpo estaba en un terreno ubicado sobre la calle Urquiza al 6000, junto a una bicicleta abandonada . La Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento y ordenó una autopsia.

El hallazgo se produjo cuando un transeúnte observó un bulto en el terreno anegado y dio aviso a los policías que se encontraban en una casilla ubicada en la intersección de las calles Quijano y Urquiza.

Los efectivos se acercaron al lugar y encontraron a un hombre que, aparentemente, no presentaba signos vitales.

Según informó Radio Sudamericana , hasta el momento no se dio a conocer la identidad de la víctima ni se precisaron las circunstancias en las que llegó al lugar.

Uno de los elementos encontrados junto al cuerpo fue una bicicleta abandonada. Por ahora, se desconoce si pertenecía al hombre y qué relación podría tener con su muerte.

La investigación deberá determinar qué ocurrió antes del hallazgo y establecer las causas del fallecimiento.

Tras el descubrimiento del cuerpo, se dio intervención al fiscal Víctor Reccio, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación .

El funcionario judicial ordenó la participación del médico policial, el móvil tanatológico, el Gabinete Científico y la División Homicidios.

Además, se realizará una autopsia para determinar las causas de la muerte y obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se informó si el cuerpo presentaba lesiones ni si existen indicios de la participación de terceros.

Fuente: TN